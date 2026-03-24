Minić najavio povećanje plata u zdravstvu, upravi i dijelu policije

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da će naredne sedmice biti održana nova sjednica Narodne skupštine na kojoj je će biti razmatran seta zakona koji se odnosi na povećanje plata u zdravstvu, upravi i dijelu policije.

"To se ne odnosi na policijske službenike, već na one koji rade u CIPS-u, na registraciji oružja. Dakle, ako uspijemo do petka sve to da završimo na Vladi, zatražiću od Narodne skupštine održavanje posebne sjednice", rekao je Minić na sjednici Narodne skupštine.

On je konstatovao da će to direktno uticati na unapređenje standarda građana.

Minić je ponovio da će u petak na sjednici Vlade biti pripremljen paket mjera kojim se želi pomoći građanima u aktuelnoj krizi uzrokovanoj sukobom na Bliskom istoku. Inače, radi se o povratu 20 odsto od akciza, odnosno uštedi od šest feninga po litru (20 odsto od 0,30 KM). Ako taj vozač mjesečno toči, primjera radi, 50 litara dizela, njegova ušteda će iznositi tri KM, tako da za taj iznos neće moći kupiti ni litar goriva po aktuelnim cijenama.

"Ta pomoć će na mjesečnom nivou biti pet miliona KM", naveo je Minić.

Govoreći o TV duelima, premijer Srpske je rekao da ima brojne pozive, ali smatra da je bolje održavati javne debate o svim važnim pitanjima za Srpsku i građane.

U Narodnoj skupštni Srpske u toku je rasprava o Prijedlogu budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu.

