Sastanak u Gradišci bez predstavnika FBiH, Minić: Očigledno nema dobre volje da se problem prevoznika riješi

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić kritikovao je izostanak predstavnika Vlade Federacije BiH i Savjeta ministara sa sastanka s prevoznicima na graničnom prelazu Gradiška, ističući da očigledno ne postoji dobra volja da se problemi prevoznika riješe.

HEQP7hgaUAEziWv.jpg Izvor: Savo Minić/X

„Kao što je dogovoreno, mi iz Vlade Srpske smo došli na sastanak. Pozvane su bile i moje kolege iz FBiH i Savjeta ministara. Očigledno nema dobre volje da se ovaj problem iskreno riješi i da se prevoznici uvaže u vezi problema koje imaju“, rekao je Minić. On je dodao da nema zajedničkog kontakta sa Hrvatskom u vezi vraćanja naših vozača, što dodatno otežava situaciju.

Minić je upozorio da bi posljedica izostanka saradnje mogla biti radikalizacija prevoznika, ali je naglasio da Vlada Srpske neće dozvoliti blokadu granice.

„Ako treba, mi ćemo s njima ići bilo gdje – Sarajevo, Mostar ili Brisel. Stoji nam privreda, stoji nam sistem. Mi nećemo praviti sukob s ‘Logistikom’, to su ljudi koji ovdje stalno rade“, istakao je Minić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske potvrdio je da će nastaviti razgovore s prevoznicima i ispoštovati sve ranije dogovorene mjere vezane za rad graničnih prelaza, carine i inspektora, kako bi se izbjegli problemi u transportu.

Minić je ponovio da mu nije jasno zašto niko iz Vlade FBiH nije delegirao predstavnika, što je, kako je naveo, „poražavajuće“.

Gradiška prevoznici Savo Minić sastanak

Komentari 1

X men

Minicu seljaku, sta ti znas o problemima, nadam se da ces brzo otpiriti sa tog mjesta, za koje nisi strucan i skolovan.

