Ništa od blokade granice u Gradišci: Prevoznici vozili kružnim tokom, pa prekinuli protest (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Prevoznici jutros nisu blokirali granični prelaz Gradiška jer ih je u tome spriječila policija.

Izvor: mondo.ba

Proteste su započeli vožnjom kamiona kružnom saobraćajnicom "Jabuka" u blizini graničnog prelaza Gradiška, ali ih je policija spriječila da blokiraju prelaz.

Nakon ove vožnje prekinuli su proteste.

Član Konzorcijuma "Logistika BiH" Mirko Ivanović rekao je da ne žele da izazivaju incidente, ali da su prevoznici izrevoltirani i da traže razumijevanje za svoje probleme.

"Nadamo se rješenju. Nije to samo pitanje 90 u 180 dana boravka u Šengenu, nego su to i neka unutrašnja pitanja koja moramo riješiti", kaže Ivanović.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić najavio je za danas sastanak o daljim koracima nakon što im je zabranjena blokada granice.

"Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Jutros je policije bilo na sve strane. Nisam uključen u taj dio, ali sačekaćemo sastanak, pa vidjeti", rekao je Peulić Srni.

Prema njegovim riječima, sastanak će biti održan u 14.00 časova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je sinoć da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

