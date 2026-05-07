Opsadno stanje u Živinicama: Policija sa dugim cijevima upala u Gradsku upravu

Autor Haris Krhalić
0

Velika akcija policije sprovodi se jutros na području Živinica od ranih jutarnjih sati.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Prema pisanju portala "Avaz", policijski službenici započeli su akciju oko 5 sati jutros.

Policajci s dugim cijevima osiguravaju zgradu Gradske uprave Živinice.

- Po našem nalogu, naredba Općinskog suda Živinice, sprovodi se na više lokacija u Živinicama. Vrše se pretresi - potvrdio je za "Avaz" portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Istraga se vodi protiv Naila Jusića, predsjednika Opštinskog vijeća.

- Sve je još uvijek u toku. Više informacija ćemo imati po okončanju pretresa - rekao je Arnautović za "Avaz".

Pretres se vrši na nekoliko lokacija u ovom gradu.

(Avaz.ba/MONDO)

