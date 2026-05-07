Skok cijena goriva doveo do ukidanja avionskih sjedišta: Gdje su zabilježena najveća smanjenja?

Zbog rasta cijena mlaznog goriva, avio-kompanije su smanjile kapacitete što direktno pogađa putnike i naročito brine uoči ljetne sezone

Oko dva miliona avionskih sjedišta je uklonjeno iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto avio-kompanije smanjuju kapacitete zbog naglog rasta cijene mlaznog goriva, saopštila je kompanija za avio-analitiku "Cirium".

Prema podacima te kompanije, u maju je širom svijeta planirano oko 13.000 letova manje, što je posljedica prilagođavanja avio-kompanija uslovima na tržištu goriva, koje je pogođeno poremećajima u snabdijevanju zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Ormuskog moreuza, preneo je The Guardian.

Najveća smanjenja zabilježena su u Istanbulu i Minhenu, gdje su prevoznici poput Turkiš Erlajnsa i Lufthanze redukovali dio letova. Lufthanza je ukinula oko 20.000 kratkih letova koje obavlja njena podružnica.

Turkish Airlines obustavlja 18 linija i smanjuje učestalost letova na više destinacija, uključujući Evropu, Afriku i Aziju, dok SunExpress uvodi doplatu za gorivo od 10 evra po putniku na letovima između Turske i Evrope.

Transavia otkazuje dio letova u maju i junu, dok KLM smanjuje broj letova sa i ka aerodromu Šiphol zbog visokih cijena goriva.

Cijena mlaznog goriva više je nego udvostručena od početka sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u snabdijevanju, iako većina avio-kompanija navodi da trenutno nema fizičkih nestašica goriva zbog postojećih zaliha. Najnoviji podaci Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) pokazuju da su cijene avionskog goriva u Evropi porasle za čak 105,7 posto u odnosu na prošlu godinu.

Neke kompanije, uključujući Izidžet i Viz Er, najavile su da planiraju da zadrže ljetne rasporede uprkos pritiscima na troškove.

Analitičari upozoravaju da bi Evropa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, mogla da bude među najugroženijima zbog visoke zavisnosti od uvoza mlaznog goriva i ograničenih rafinerijskih kapaciteta.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je najavila da razmatra vanredne mjere, uključujući moguće spajanje letova i fleksibilnije korišćenje aerodromskih slotova, kako bi se izbjegli poremećaji tokom ljetne sezone.

"Hong Kong Airlines" je povećao doplate za gorivo na nekoliko ruta, dok je "FlySafair" u Južnoj Africi najavio privremenu doplatu za gorivo.

Er Srbija najavljuje poskupljenje avio-karata

Naglo povećanje cijena kerozina u poslednjih nekoliko nedjelja ozbiljno je uzdrmalo vazduhoplovnu industriju širom Evrope.

Neke kompanije, poput Lufthanse, već su reagovale drastičnim mjerama i ukidanjem hiljada kratkih letova kako bi smanjile troškove.

Iako su iz Er Srbije objasnili da kompanija raspolaže dovoljnim rezervama goriva i u prethodnom periodu je poslovala profitabilno, pa neće sav teret krize prebaciti na putnike, objasnili su da je poskupljenje avionskih karata neizbježno.

Ipak, putnici koji su već kupili karte neće snositi dodatne troškove za gorivo jer je kompanija već prodala više od milion karata za ovu godinu. Iz kompanije su putnicima savjetovali da kupovinu obave na vrijeme i iskoriste promotivne ponude kako bi izbjegli više cijene.

