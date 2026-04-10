Dramatično upozorenje u Evropi: Za tri sedmice vazdušni saobraćaj mogao bi stati

Evropski aerodromi suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom avionskog goriva zbog poremećaja u snabdijevanju kroz Ormuski moreuz.

Evropski aerodromi mogli bi se suočiti sa ozbiljnim nedostatkom avionskog goriva već u naredne tri nedjelje ako se saobraćaj kroz Ormuski moreuz ne normalizuje, upozorava industrija.

Udruženje ACI Europe, koje predstavlja aerodrome širom EU, navodi da se zalihe goriva smanjuju, dok vojna aktivnost dodatno opterećuje snabdijevanje.

U pismu upućenom evropskom komesaru za saobraćaj Apostolosu Cicikostasu, u koje je Fajnenšal tajms imao uvid, industrija upozorava na rastuću zabrinutost zbog dostupnosti avionskog goriva i potrebu za koordinisanim djelovanjem na nivou EU.

Ako se saobraćaj kroz moreuz ne uspostavi na stabilan način u naredne tri nedjelje, "sistemska nestašica avionskog goriva u EU postaće realnost", navodi se u upozorenju.

Poseban problem predstavlja dolazak vrhunca ljetnje turističke sezone, kada vazdušni saobraćaj ima ključnu ulogu za ekonomije brojnih evropskih zemalja.

Cijene goriva eksplodirale, letovi se smanjuju

Iako je američki predsjednik Donald Tramp najavio dvonedjeljno primirje u sukobu s Iranom, cijene nafte i avionskog goriva ostale su visoke.

Prema podacima Argus Media, cijena goriva u sjeverozapadnoj Evropi dostigla je 1573 dolara po toni, dok je prije sukoba iznosila oko 750 dolara.

Avio-kompanije upozoravaju da bi rast troškova mogao dovesti do otkazivanja letova, a neke su već počele da smanjuju kapacitete.

Na primjer, Delta Er Lajns najavila je smanjenje kapaciteta za 3,5 odsto i procjenjuje dodatne troškove goriva od dvije milijarde dolara između aprila i juna. Slične poteze povukli su i Er Nju Zeland i poljski LOT Poliš Erlajns, koji razmatra i povećanje cijena karata.

Problemi već počeli

Iako Evropa zasad nije pogođena masovnim nestašicama, problemi su već vidljivi.Četiri italijanska aerodroma prošlog vikenda uvela su ograničenja u snabdijevanju gorivom zbog poremećaja kod dobavljača.

Ormuski moreuz je ključna ruta za oko 40 odsto svjetske opskrbe avionskim gorivom, pa svaki poremećaj ima globalne posljedice. U nekim azijskim zemljama, poput Vijetnama, već je uvedena racionalizacija potrošnje goriva.

ACI Europe poziva na uvođenje sistema praćenja snabdijevanja na nivou EU kako bi se bolje koordinisao odgovor na krizu.

"U ovom trenutku ne postoji jedinstveni sistem praćenja proizvodnje i dostupnosti avionskog goriva u EU", upozorava industrija.

Dodaju da bi ozbiljna nestašica mogla poremetiti rad aerodroma, smanjiti povezanost i izazvati velike ekonomske posljedice za cijelu Evropu.

