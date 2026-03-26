Udvostručene cijene goriva i blokada neba: Prijeti drastično poskupljenje avionskih karata?

Zatvaranje vazdušnog prostora, napadi raketama i dronovima, kao i blokada Ormuskog moreuza, prouzrokovali su prizemljenje aviona, otkazivanje desetina hiljada letova i udvostručenje cijena goriva.

Sukob na Bliskom istoku već je poremetio globalni vazdušni saobraćaj, naročito tranzitna čvorišta u Zalivu, poput Dubaija, Abu Dabija i Dohe. Zbog sukoba, vazdušni saobraćaj je prekinut, avioni su prizemljeni, a stotine hiljada putnika ostalo je zaglavljeno ili primorano da traži alternativne rute.

Globalni vazdušni saobraćaj u opasnosti

Dubai je decenijama važio za "epicentar" globalne avijacije, a Međunarodni aerodrom u Dubaiju je 2024. godine zabilježio više od 92 miliona putnika, što ga čini najprometnijim aerodromom za međunarodne letove na svijetu, prenosi BBC.

Zajedno sa aerodromima u Abu Dabiju i Dohi, ova čvorišta svakodnevno obavljaju više od 3.000 letova, uglavnom pod zastavom lokalnih prevoznika:

EmiratI

Etihad

Katar ervejz

Ipak, trenutni sukob na Bliskom istoku značajno je poremetio ovaj sistem, upozoravaju stručnjaci.

Cijene goriva udvostručene

Zatvaranje vazdušnog prostora, raketni i dron napadi, kao i blokada Ormuskog moreuza, doveli su do prizemljenja aviona, otkazivanja desetina hiljada letova i udvostručenja cijena goriva.

Zalivski model avijacije, zasnovan na tranzitnim čvorištima koja povezuju Evropu, Severnu Ameriku i Aziju sa minimalnim presedanjima, dosad je omogućavao efikasan i ekonomičan transport na duge relacije. Prevoznici iz Zaliva, koristeći moderne flote i povoljnu geografsku poziciju, uspjeli su da snize cijene karata i otvore nova tržišta.

Mogući rast cijena avionskih karata

Ako sukob potraje, to može trajno uticati na percepciju sigurnosti i stabilnosti, odvratiti putnike od presjedanja u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi i podići globalne cijene avionskih karata.

Iako su evropske i američke avio-kompanije pokušale da ublaže posljedice dodavanjem letova preko alternativnih čvorišta, stručnjaci upozoravaju da trenutno ne postoji zamjena za kapacitet koji pružaju zalivski prevoznici. Budućnost zalivskog modela čvorišta zavisiće od trajanja sukoba, ocjenjuju eksperti.