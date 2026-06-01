Serija pljački za manje od sat vremena: Banjalučanin uhapšen tokom razbojništva u ugostiteljskom objektu

Banjalučanin M.J. uhapšen je juče nakon što je izveo niz razbojništava u nekoliko gradskih objekata, a policija ga je zatekla na licu mjesta, usred pljačke u jednom ugostiteljskom lokalu.

Izvor: Shutterstock

Policijska uprava Banjaluka je saopštila da je juče, u periodu od 10:20 do 10:55 časova, zaprimila nekoliko uzastopnih prijava od strane radnika više ugostiteljskih objekata, jedne pekare i sportske kladionice. Prema tim prijavama, nepoznati muškarac im je uputio prijetnje po život i tijelo, nakon čega je oteo novac i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Policija je utvrdila da se radi o M. J. iz Banjaluke. On je ubrzo lociran, zatečen i uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu i to upravo prilikom izvršenja krivičnog djela.

Nakon što tokom današnjeg dana predmet bude u potpunosti kompletiran i dokumentovan, osumnjičeni M.J. će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predat u dalju nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.