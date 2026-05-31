Gužve na granicama: Čeka se na izlazu iz BiH

Na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj pojačan je saobraćaj i dugo se čeka, a na prelazu Gradina od podneva pa do ponoći zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila koja prevoze robu.

Izvor: Screenshot/AMS RS

Frekvencija vozila je pojačana na prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na graničnom prelazu Donja Gradina zbog uvođenja novog sistema u Hrvatskoj danas od 12.00 časova pa sve do ponoći zabranjen je saobraćaj za teretna vozila koja prevoze robu. Prazna teretna vozila mogu da saobraćaju.

(Srna)