Promjene na vrhu liste: Ovo je najskuplja država na svijetu

Island je preuzeo prvo mjesto na listi najskupljih država za život, pokazuje analiza sindikata Viska. Prema njihovim podacima, cijene robe i usluga u toj zemlji sada su oko tri odsto više nego u Švajcarskoj.

Prema podacima koje je objavio islandski sindikat Viska, pozivajući se na statistike Eurostata i Centralne banke Islanda, Island je ponovo postao najskuplja država za život na svijetu, prestigavši Švajcarsku po visini životnih troškova.

Troškovi života iznad švajcarskog nivoa

Ekonomista sindikata Viska, Vihjalmur Himarson, naveo je da su cijene na Islandu trenutno oko tri odsto više nego u Švajcarskoj. Posljednji put takva situacija zabilježena je 2018. godine. Ovi podaci dodatno su otvorili raspravu o tome koliko je život na Islandu finansijski dostupan njegovim stanovnicima.

Na visoke troškove utiče više faktora, među kojima su visoke zarade, ekonomija koja se u velikoj mjeri oslanja na turizam, skupo tržište nekretnina, kao i značajna zavisnost zemlje od uvoza.

Procjena sindikata zasniva se na međunarodnom poređenju cijena roba i usluga, pri čemu su analizirani troškovi istih proizvoda u različitim državama. Rezultati su pokazali da su ukupni izdaci za život na Islandu sada viši nego u Švajcarskoj, prenosi portal NordiskPost.

