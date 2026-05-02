Ova evropska država je među najjeftinijim, a malo ko je posjeti: Ima čarobnu prirodu i krije najveći vinski podrum

Izvor: Serghei Starus/Shutterstock

Dok cijene u popularnim evropskim metropolama i ljetovalištima nezaustavljivo rastu, jedna destinacija na istoku kontinenta ostaje prava oaza za one koji traže autentičnost po izuzetno niskim cijenama.

Riječ je o Moldaviji, zemlji koja se retko nalazi na vrhu "must-visit" lista, ali nudi iskustvo koje se dugo pamti. Smještena između Rumunija i Ukrajina, ova država je i dalje "ispod radara" masovnog turizma. Godišnje je posjeti tek nešto više od 60.000 ljudi, što je čini idealnom za putnike koji žele da izbjegnu gužve i selfi-štapove.

Glavni grad, Kišinjev, predstavlja neobičan spoj sovjetskog nasljeđa i moderne energije. Njegov centar je kompaktan, ispunjen prostranim parkovima i idealan za lagano istraživanje pješice. Kulturna scena grada nudi mnogo više nego što biste očekivali - od raskošnih katedrala sa zlatnim freskama do Nacionalni istorijski muzej Moldavije, koji čuva brojne tajne ovog manje poznatog kraja.

Glavni adut Moldavije su njeni beskrajni vinogradi. Nedaleko od prestonice nalazi se Mileștii Mici, koji zvanično drži rekord za najveći vinski podrum na svijetu. Zamislite podzemni grad sa više od 50 kilometara tunela u kojima se čuva preko 1,5 miliona boca vina. Poseban šarm daje činjenica da ulice u ovom "vinskom gradu" nose imena po sortama grožđa, dok buteljka kvalitetnog vina u lokalnim restoranima često košta svega četiri do pet evra.

Za ljubitelje prirode i istorije, nezaobilazna stanica je Orheiul Vechi. Ovaj manastirski kompleks iz 13. vijeka bukvalno je uklesan u krečnjačke stene i pruža spektakularan pogled na moldavske pejzaže. U blizini se nalaze i arheološki ostaci koji svjedoče o životu na ovom području još od 6. vijeka prije nove ere. Ako put nastavite ka granici sa Rumunijom, čekaju vas dramatični predjeli poput Klanc Bicaz i Crveno jezero, poznatog po stablima koja i dalje izranjaju iz vode.

Moldavija možda nije prva asocijacija na luksuzan odmor, ali za ljubitelje dobrog vina, netaknute prirode i cijena koje ne opterećuju budžet, predstavlja jednu od najbolje čuvanih tajni Evrope.

(Kamatica/MONDO)