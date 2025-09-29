Održani presudni izbori u Moldaviji: Ovo su rezultati koji su izazvali brojna neslaganja i najavili tenzije

Moldavija je održala ključne parlamentarne izbore koje su obilježile tenzije zbog navodnog ruskog miješanja, a prema preliminarnim rezultatima, proevropska stranka predsjednice Maje Sandu osvojila je većinu.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Moldavci su u nedjelju izašli na birališta u okviru izbora koji se smatraju presudnim za budućnost zemlje u Evropskoj uniji, a koje su obilježile bojazni od mogućeg ruskog uticaja.

Proevropska Partija akcije i solidarnosti, koju predvodi predsjednica Maja Sandu, ostvarila je jasnu prednost i osvojila većinu na parlamentarnim izborima, prema preliminarnim rezultatima.

Nakon prebrojanih 95% glasova, Partija akcije i solidarnosti vodi sa 48% osvojenih glasova.

S druge strane, proruski Patriotski izborni blok ima podršku od 25,6%, dok je Alternativa blok, takođe naklonjen Rusiji, osvojio 8,3%. Populistička stranka Naša partija, koja se zalaže za "uravnoteženu spoljnu politiku" između Istoka i Zapada, osvojila je 6,3%. Desničarska stranka Demokratija kod kuće trenutno ima 5,7% glasova.

Na ovim izborima bira se novi saziv parlamenta koji broji 101 poslanika. Nakon formiranja parlamenta, predsjednica Sandu će nominovati novog premijera, a predložena vlada mora dobiti podršku većine poslanika.

Jedan od proruskih opozicionih lidera, Igor Dodon, pozvao je svoje pristalice da se okupe na mitingu ispred zgrade moldavskog parlamenta kako bi, prema njegovim riječima, "konsolidovali pobjedu", i to još prije nego što su počeli da stižu prvi rezultati.

Na kraju je postalo jasno da će stranka predsjednice Sandu imati većinu poslaničkih mjesta. Očekuje se da će brojna moldavska dijaspora odigrati ključnu ulogu u konačnom ishodu izbora.

Na predsjedničkim izborima prošle godine, koji su takođe bili predstavljeni kao izbor između Istoka i Zapada, rekordan broj od 327.000 glasača iz inostranstva izašao je na birališta, od kojih je više od 82% podržalo Sandu.

Nakon što je u nedjelju glasala, Sandu je ponovila ranije tvrdnje da se Rusija "masovno miješala" u izbore. Izjavila je da je glasala "za očuvanje mira" i naglasila da budućnost Moldavije vidi unutar Evropske unije.

Lažne dojave o bombama

U znak koliko su izbori bili napeti, građani Moldavije suočili su se s više prijava nepravilnosti tokom glasanja, uključujući i lažne dojave o bombama.

Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije saopštilo je da su lažne dojave o bombama bile usmjerene na biračka mjesta u Rumuniji, Španiji, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Policija je privela troje osumnjičenih za koje se vjeruje da su povezani sa bezbjednosnim službama iz proruske otcijepljene oblasti Pridnjestrovlje (Transnistrija). Oni su, prema navodima vlasti, planirali da izazovu "masovne destabilizacije i nerede".

"Oni su navodni organizatori odgovorni za koordinaciju, nadzor i logističku podršku grupama", saopštila je policija, dodajući da su kod osumnjičenih pronađeni pirotehnička sredstva i zapaljivi materijali koje su, navodno, planirali da iskoriste za izazivanje panike i haosa.

Tokom samog glasanja, predsjednica Sandu je u obraćanju putem Fejsbuka izjavila da vlasti raspolažu sa više izvještaja o organizovanom, ilegalnom prevozu glasača do biračkih mjesta u inostranstvu, "očigledno u zamjenu za novac", kao i o slučajevima iznošenja praznih glasačkih listića iz biračkih mjesta, kako bi kasnije bili "vraćeni već popunjeni".

Igor Grosu, lider Partije akcije i solidarnosti, izjavio je nakon zatvaranja birališta da su "pokušaji Rusije da preotme izborni proces bili ogromni", ali da su državne institucije preduzele mjere da očuvaju bezbjednost i integritet glasanja.

Rusija je više puta negirala da se miješala u unutrašnje stvari Moldavije, a optužbe je prošle nedjelje odbacila kao "neutemeljene". Igor Dodon je, glasajući na dan izbora, takođe odbacio tvrdnje o "masovnom miješanju".

Prošle nedjelje, moldavski premijer Dorin Rečan upozorio je da Rusija troši milione kako bi "preuzela vlast" putem velikih šema kupovine glasova i hiljada sajber napada na ključnu državnu infrastrukturu.

Nekoliko dana prije početka glasanja, policija je sprovela stotine racija i privela više desetina osoba za koje se sumnja da su prošle kroz različite obuke, a koje su navodno planirale da izazovu "masovne nerede" i destabilizuju zemlju.

"Ishod ovih izbora odlučiće da li ćemo učvrstiti našu demokratiju i ući u Evropsku uniju, ili će nas Rusija povući nazad u sivu zonu, pretvarajući nas u regionalni rizik", napisala je predsjednica Sandu u objavi na platformi X.

(MONDO/Euronews)