Parlamentarni izbori u Moldaviji: Patriotski blok u vođstvu, tenzije na granici sa Pridnjestrovljem

Moldavski opozicioni Patriotski blok osvojio je 39,37 odsto glasova na današnjim parlamentarnim izborima, dok je vladajuća stranka Partija akcije i solidarnosti osvojila 33,09 odsto glasova, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) Moldavije.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Iz CIK-a je saopšteno da su to podaci nakon prebrojanih 5,45 odsto protokola sa biračkih mjesta.

Građani Moldavije danas su birali novi parlament na četvorogodišnji mandat.

Od ranog popodneva izlaznost birača je prešla prag od 33,3 odsto potreban da bi izbori bili validni, a odziv je na kraju bio 51 odsto.

Glasanje na parlamentarnim izborima u Moldaviji večeras je završeno u 21.00 čas po lokalnom vremenu.

Izbori su održani u napetoj atmosferi zbog blokiranja pristupa biračkim mjestima za stanovnike nepriznatog Pridnjestrovlja.

Tokom dana pojavljivali su se izvještaji prvo o blokadama puteva, a zatim i o pojačanim policijskim kontrolama, što je izazvalo duge kolone vozila.

Do večeri moldavska policija izvijestila je o zatvaranju nekoliko mostova i biračkih mjesta za građane Pridnjestrovljane duž Dnjestra nakon anonimnih prijetnji da će bombardovati zgrade i objekte, navodi TASS.

Posmatrači i agencije za sprovođenje zakona takođe su prijavili nepravilnosti tokom dana, uključujući organizovani prevoz birača, nezakonite kampanje i pokušaje podmićivanja birača.

Međutim, predstavnici Centralne izborne komisije odbacili su ove incidente kao beznačajne i odlučili su da ignorišu situaciju na biračkim mjestima za Pridnjestrovlje.

Više od 3.000 posmatrača pratilo je glasanje.

Među njima je preko 600 predstavnika iz više od 20 zemalja, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a i organizacija EU.

Predstavnici Rusije i institucija Zajednice Nezavisnih Država /ZBD/ nisu bili pozvani.

(Srna/MONDO)