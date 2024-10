Cvitanović o moldavskim navodima: "U BiH nisu postojali kampovi, ali jesu boravili neki ljudi iz Rusije"

Ilija Cvitanović koji je član Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine (OBA) komentarisao je moldavske navode u javnosti kako u BiH postoje "kampovi za obuku osoba koje su trebale da djeluju tokom izbora u Moldaviji."

Izvor: Screenshot

Cvitanović je za Faktor rekao kako kampova nema, "ali sumnjivih ljudi ima i da su u toku istrage".

U Moldaviji je prije nekoliko dana objavljeno da su uhapšena četiri državljanina ove zemlje koji su, prema navodima moldavske policije, obučavani u kampovima u Bosni i Hercegovini.

"Ja ne mogu govoriti na taj način da imaju neki kampovi u Bosni i Hercegovini. I svaki put do sada kada su se u javosti pojavile špekulacije o različitim vrstama kampova, u dogovoru sa OBA sam komentarisao da nisu postojali. Tako sada po informacijama koje koje kruže u javnosti, na temelju provjera agencije, postojali su ljudi koji su boravili u Bosni i Hercegovini 90 dana sa prekidima. Koji dolaze sa područja istoka, odnosno Rusije, istrage su u toku i rade se. Postojali su ljudi koji su tu bili radi eventulne organizacije protesta ili razbijanja nekih protesta, a da su sami kampovi bili, ja to ne mogu potvrditi. Kada dođe vrijeme, javnost će to preko zajedničke komisije ili OBA saznati", rekao je Cvitanović.

U Moldaviji su u nedjelju održani predsednički izbori i referendum o EU.

(MONDO)