logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li treba isključiti bojler kad je nevrijeme? Ni slučajno ne ignorišite ova pravila

Da li treba isključiti bojler kad je nevrijeme? Ni slučajno ne ignorišite ova pravila

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Koliko je opasno kupati se tokom nevremena i da li je potrebno da isključite bojler?

Da li treba isključiti bojler kad je nevrijeme Izvor: Spok83/Shutterstock

Ljetne oluje često dolaze iznenada, a sa njima i dilema koje uređaje treba isključiti i koliko je zapravo opasno koristiti vodu dok napolju sijeva? Iako savremeni objekti imaju gromobrane, dodatni oprez je neophodan kako biste spriječili kvarove na dragocjenoj elektronici, ali i osigurali sopstvenu bezbjednost.

Da li je potrebno isključiti bojler?

Kratak odgovor je - da. Iako je rizik od direktnog udara groma u kućnu instalaciju relativno mali, on postoji. Metalne cijevi kroz koje prolazi voda su odlični provodnici struje. Ukoliko grom udari u blizini zgrade ili kuće, elektricitet može da "putuje" kroz vodovodne cijevi. Zbog toga se preporučuje da se tokom snažnih grmljavina ne tuširate, ne kupate i ne perete sudove. Isključivanjem bojlera prekidate vezu sa električnom mrežom i smanjujete rizik od strujnog udara ili kvara grejača.

Mnogi misle da je dovoljno samo ugasiti uređaj na dugme, ali nije. Da biste zaštitili televizore, računare i frižidere, potrebno je da ih fizički izvučete iz utičnice. Udar groma u elektrodistributivnu mrežu može da izazove nagli skok napona koji prži osjetljive matične ploče uređaja. Laptopovi i tableti su potpuno bezbjedni za korištenje, pod uslovom da nisu povezani na punjač.

Fiksni telefoni su zaboravljena opasnost

Dok su mobilni i bežični telefoni bezbjedni jer ne koriste fizičku vezu sa instalacijama, stari fiksni telefoni sa kablom mogu biti opasni. Ako grom udari u telefonski stub, električni impuls može da "putuje" direktno do slušalice koju držite na uvu. Tokom oluje, držite se mobilnog telefona.

Iako su male šanse da grom pogodi dom, šteta koju može da napravi je ogromna. Najbolja praksa je da, čim čujete prvu grmljavinu u daljini, isključite uređaje iz zida i odložite tuširanje dok se nebo ne smiri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

grom nevrijeme uređaji

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA