logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grom udario u najvišu zgradu na svijetu: Pogledajte nevjerovatan snimak iz Dubaija (Video)

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Grom udario u Burdž Kalifu, najvišu zgradu na svijetu.

Snimak udara groma u Burdž Kalifu Izvor: X/@Dr_BuAbdullah

Strašno nevrijeme pogodilo je u toku noći četvrtka na petak Dubai, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a grom je udario direktno u najvišu zgradu na svijetu - Burdž Kalifu, piše "Dejli Star". Na društvenim mrežama se ubrzo pojavio i snimak nevremena i udar groma u najvišu zgradu na svijetu.

Snažna oluja koja je pogodila Dubai je izazvala velike probleme u saobraćaju. Brojne ulice su poplavljene zbog čega je apelovano na stanovništvo da voze pažljivo i da ne idu na put bez preke potrebe.

Građani su upozoreni da ne idu na plaže zbog grmljavine i njene snage na otvorenom prostoru pored vode. Takođe, građanima je rečeno da se drže van područja koja su sklona poplavama i planinskih regija.

Zgrada Burdž Kalifa je visoka 767 metara i ima 163 sprata. Otvorena je 2010. godine i od tada važi za najvišu zgradu na svijetu. 

Tagovi

Dubai Burdž Kalifa grom

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

