Rast prihoda u BiH: Prikupljeno skoro pet milijardi maraka, evo koliko je pripalo entitetima

Prihodi od indirektnih poreza u BiH bilježe značajan rast. U prvih pet mjeseci 2026. godine prikupljeno je skoro 5 milijardi KM.

Izvor: CBBIH

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju bilježiti značajan rast. Od početka godine prikupljeno je skoro pet milijardi konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

U prvih pet mjeseci 2026. godine prikupljeno je ukupno 4 milijarde i 962 miliona KM, što je za 248 miliona KM ili 5,28 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Samo u maju prikupljeno je 997 miliona KM, bilježeći skok od 3,38 odsto u poređenju sa majem 2025. godine.

Privredi i obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na to, UIO BiH je u prvih pet mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a u iznosu od 889 miliona KM.

Nakon odbijanja ovih sredstava, neto prikupljeni prihodi koji idu u direktnu raspodjelu korisnicima (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 4 milijarde i 73 miliona KM, što je rast od 7,39 odsto u odnosu na isti period lani.

Raspodjela novca: Kako su podijeljene milijarde?

Za finansiranje državnih institucija BiH u ovom periodu izdvojeno je 411 miliona KM. Preostali dio prihoda raspoređen je entitetima i Brčko distriktu prema preciznim koeficijentima, uključujući i iznose namijenjene za otplatu vanjskog duga:

Federacija BiH je ukupno dobila 2 milijarde i 246 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 1 milijarda i 876 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 272 miliona KM.

Republika Srpska je ukupno dobila 1 milijardu i 258 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 1 milijarda i 050 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 143 miliona KM.

Brčko distrikt je ukupno dobio 126 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 117 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 6 miliona KM.

Dodatni milioni za izgradnju autoputeva

Pored redovnih prihoda, entitetske kase i Brčko distrikt dobili su i dodatni priliv novca po osnovu posebne putarine (0,25 KM) za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju puteva:

Federacija BiH: dodatnih 98 miliona KM,

Republika Srpska: dodatnih 65 miliona KM,

Brčko distrikt: dodatna 3 miliona KM.

Ostatak prikupljenih sredstava po ovom osnovu sačuvan je kao rezerva na posebnom računu za putarinu.