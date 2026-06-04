Rast prihoda u BiH: Prikupljeno skoro pet milijardi maraka, evo koliko je pripalo entitetima

Prihodi od indirektnih poreza u BiH bilježe značajan rast. U prvih pet mjeseci 2026. godine prikupljeno je skoro 5 milijardi KM.
Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju bilježiti značajan rast. Od početka godine prikupljeno je skoro pet milijardi konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.
U prvih pet mjeseci 2026. godine prikupljeno je ukupno 4 milijarde i 962 miliona KM, što je za 248 miliona KM ili 5,28 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Samo u maju prikupljeno je 997 miliona KM, bilježeći skok od 3,38 odsto u poređenju sa majem 2025. godine.
Privredi i obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na to, UIO BiH je u prvih pet mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a u iznosu od 889 miliona KM.
Nakon odbijanja ovih sredstava, neto prikupljeni prihodi koji idu u direktnu raspodjelu korisnicima (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 4 milijarde i 73 miliona KM, što je rast od 7,39 odsto u odnosu na isti period lani.
Raspodjela novca: Kako su podijeljene milijarde?
Za finansiranje državnih institucija BiH u ovom periodu izdvojeno je 411 miliona KM. Preostali dio prihoda raspoređen je entitetima i Brčko distriktu prema preciznim koeficijentima, uključujući i iznose namijenjene za otplatu vanjskog duga:
- Federacija BiH je ukupno dobila 2 milijarde i 246 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 1 milijarda i 876 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 272 miliona KM.
- Republika Srpska je ukupno dobila 1 milijardu i 258 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 1 milijarda i 050 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 143 miliona KM.
- Brčko distrikt je ukupno dobio 126 miliona KM. Od tog iznosa, direktno je doznačeno 117 miliona KM, dok je za vanjski dug izdvojeno 6 miliona KM.
Dodatni milioni za izgradnju autoputeva
Pored redovnih prihoda, entitetske kase i Brčko distrikt dobili su i dodatni priliv novca po osnovu posebne putarine (0,25 KM) za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju puteva:
- Federacija BiH: dodatnih 98 miliona KM,
- Republika Srpska: dodatnih 65 miliona KM,
- Brčko distrikt: dodatna 3 miliona KM.
Ostatak prikupljenih sredstava po ovom osnovu sačuvan je kao rezerva na posebnom računu za putarinu.