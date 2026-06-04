"Diplomatski rat" za OHR: Izbor novog visokog predstavnika u BiH krajem juna?

Izbor nasljednika Kristijana Šmita bi mogao biti odgođen.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Dok u Sarajevu traje zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) i rasprava o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita, iz diplomatskih krugova stižu informacije da bi konačna odluka mogla biti prolongirana za kraj juna.

Dok Sjedinjene Američke Države insistiraju na što hitnijem izboru novog čelnika OHR-a nakon Šmitove ostavke, zemlje Evropske unije pokušavaju kupiti još malo vremena kako bi usaglasile zajedničkog kandidata.

Od samog početka dvodnevnog zasjedanja ambasadora PIC-a u javnost izlaze različite interpretacije razvoja događaja, a unutar međunarodne zajednice jasno su se formirale dvije struje.

Vašington i Rim na čelu OHR-a žele vidjeti italijanskog diplomatu Antonija Zenardija Landija, koji je već stigao u Sarajevo i prisustvuje sjednici PIC-a. Amerikancima se žuri jer su svojim uticajem ubrzali Šmitov odlazak i ne žele da on ostane na funkciji tokom ljeta.

S druge strane, evropski blok koji čine Francuska, Njemačka i Velika Britanija želi da pozicija pripadne njihovom kandidatu. Njihov zajednički favorit je Rene Trokaz, francuski izaslanik za Zapadni Balkan.

Evropske diplomate insistiraju na odgodi glasanja jer žele da se o pitanju novog visokog predstavnika raspravlja na najvišem nivou tokom predstojećeg samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu.

Ključni motiv Evropljana leži u činjenjici da na samit u Crnu Goru stiže i francuski predsjednik Emanuel Makron, što otvara prostor da se pitanje OHR-a riješi direktnim dogovorom lidera na najvišem političkom nivou.

Ideja evropskih članica PIC-a je da se cijeli proces prolongira za kraj juna, kada bi uslijedio novi, usaglašeni pokušaj izbora prvog čovjeka OHR-a, piše Klix.

Podsjećamo, konačnu odluku o imenovanju donosi Upravni odbor PIC-a, kojeg čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije koju predstavlja Turska.