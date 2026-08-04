I danas vedro i vruće, temperatura do 41 stepen

U cijeloj BiH i danas će biti pretežno sunčano i vruće.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha biće od 36 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni.

Stanje na putevima

Na putevima uslovi za vožnju jutros su povoljni, a zbog vrućina iz Auto-moto saveza Srpske savjetuju vozačima da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Kraći zastoji mogući su na dionicama puteva gdje se izvode radovi.

S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivani, pa je savjet vozačima da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na veb-stranici AMS-a.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa, danas od 12.00 časova do ponoći na magistralnim putevima Vlačevo - Jezero, Banjaluka - Crna Rijeka i regionalnim putevima Jezero - Šipovo - Novo Selo i Mrkonjić Grad - Crna Rijeka.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme, osim za prevoz protivgradnih raketa od 12.00 časova do ponoći na području grada Banjaluka, opštine Mrkonjić Grad i Ribnik: GP Gradiška - 9. januar-Klašnice, magistralni put Klašnice - Banjaluka.

Na snazi je izmjena režima saobraćaja na dionici Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, biće izmjena režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku je obnova magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje bude zastoja zbog dugih kolona vozila.

Zbog izgradnje auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila ukupne mase preko 3,5 tona preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, dionica Dobro Polje-Miljevina, biće izmjena u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi u trajanju od pet do 10 minuta, biće obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Na kamenolomu Han-Derventa, na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, biće obustave saobraćaja, u vremenu između 12.00 i 16.00 časova svaki dan ili subotom, zbog bušačko-minerskih radova.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09.00-15.00 časova biće povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta S. Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i čija dužina prelazi osam metara.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na auto-putu A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH.

Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.