Majstori otkrili šta zaista pomaže kod zapušene sudopere: Soda bikarbona pala u zaborav

Stručnjaci upozoravaju da popularna metoda sa sodom bikarbonom i sirćetom ne djeluje na odvode, dok jedno prostije rješenje efikasno topi masnoće.

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Već duže vrijeme na internetu se šire brojni alternativni metodi za održavanje higijene u kući, ali jedno od najpoznatijih rješenja za rješavanje problema sa zapušenim cijevima zapravo nema učinak kakav mu se pripisuje. Riječ je o spajanju sode bikarbone i sirćeta, za koje profesionalci iz ove oblasti naglašavaju da izaziva prividnu hemijsku reakciju koja dobro izgleda, ali ne čisti unutrašnjost instalacija.

Majstori otkrili trik za otpušavanje sudopere

Izvor: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Veliki broj ljudi živi u ubeđenju da će burno penušanje ovih sastojaka eliminisati masne naslage i prokrčiti zagušenja. Nasuprot tome, majstori objašnjavaju da kućna mreža cijevi nije hermetički zatvorena, zbog čega oslobođeni gas prosto ispari u prostoriju umjesto da stvori neophodan potisak koji bi pogurao prljavštinu. Zato se pažnja javnosti sve više usmjerava ka bazičnijem rješenju koje, prema rečima zagovornika ekološkog čišćenja, daje znatno bolje rezultate.

Moć obične soli i zagrejane vode

Autorka cijenjenog internet bloga "Bren did", koja se potpisuje kao Bren, predlaže krajnje bazičan postupak - upotrebu obične kuhinjske soli i tople vode. Prema njenom iskustvu, ovaj recept se pokazao kao izuzetan u borbi protiv masnoća i naslaga od sapunice koje najčešće blokiraju protok u slivnicima sudopera i kada.

Majstori otkrili trik za otpušavanje sudopere

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Dok zagrijana tečnost ima ulogu da omekša i pretvori u tečno stanje skorjele masne materije, kristali soli djeluju abrazivno i mehanički stružu zalepljene komadiće hrane, deterdženta i nečistoća. Dodatno, so uspješno vezuje vlagu za sebe i pomaže u detaljnom ispiranju zidova unutrašnjih cijevi.

Šta kažu profesionalni vodoinstalateri

Ovaj pristup preporučuju i stručnjaci iz kompanije za sanaciju vodovodnih sistema "Deer Valley Plumbing & Air Conditioning”, naglašavajući da slani rastvor direktno utiče na razbijanje masnih čepova, dok topla tečnost obezbjeđuje bolju prohodnost. Za razliku od sode i sirćeta koji gube snagu u otvorenim sistemima, so i voda ciljano rješavaju koren poteškoće – skupljenu masnoću.

Majstori otkrili trik za otpušavanje sudopere

Izvor: Nunnicha Supagrit / Alamy / Alamy / Profimedia

Ipak, zanatlije upućuju i jedno važno upozorenje: tečnost ne bi smjela da bude stoprocentno ključala ukoliko u domu imate savremene plastične cijevi, jer ekstremno visoke temperature mogu izazvati njihovo krivljenje ili pucanje. Najbolje je koristiti veoma toplu vodu, tik pred vrenje, i njom polako isprati slivnik.

Za redovnu preventivu i sprečavanje pojave smrada, sasvim je dovoljno sprovesti ovaj jednostavan proces jednom u trideset dana, čime se onemogućava formiranje novih slojeva prljavštine.

(Kurir.rs/brendid)