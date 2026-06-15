Nije slučajno: Zašto se maline prodaju u malim pakovanjima?

Malo pakovanje je ključno za bezbjednost malina.

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Dok kupujete veća pakovanja jagoda i borovnica, možda se pitate zašto maline obično mogu da se kupe samo u malim posudama. Iako neke prodavnice nude pakovanja i sa većom gramažom, većina prodaje samo ovu "džepnu" veličinu za vaše uživanje. Isto je i na pijacama. Maline obično dolaze u malim kartonskim ili plastičnim posudama.

Ovu misteriju malog pakovanja možete bolje da razumijete ako ga pažljivije pogledate sljedeći put kada se odlučite za ove skupe, ali vrijedne bobice. Dok su jagode i borovnice ispunjene plodom cijelom unutrašnjošću, maline su potpuno šuplje. Malina se naziva zbirnim plodom jer je sastavljena od sitnih dijelova sočne pulpe oko pojedinačnih centralnih sjemenki, koji se kolektivno nazivaju koštunice. Svaka pojedinačna malina od 3 do 5 grama sadrži oko 100 pojedinačnih koštunica.

"Malina je jedno od najosjetljivijeg voća na svijetu, pa mora da se pakuje veoma pažljivo. Ne smijete da ih slažete jednu na drugu, a u svakom pakovanju morate da ostavite i prostor za vazduh", kaže Robert Šiler, stručnjak za svježe proizvode u kompaniji Melissa's Produce.

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Šiler napominje da uzgajivači beru bobice prije nego što postanu previše meke, a zatim ih pakuju i šalju na put do maloprodaje. Pošto su veoma meke, čak i kada su malo nedozrele, potreban im je prostor i zaštita za put koji je pred njima.

Savjeti za kupovinu i čuvanje malina

Kada kupujete maline, pregledajte pakovanje da nema zgnječenih bobica. Podignite posudu i pregledajte je sa svih strana. Kod malina u plastičnim posudama, provjerite ima li mrlja na podmetaču koji se nalazi na dnu. Kod onih u kartonu, potražite vlagu ili mrlje na dnu posude.

Kada konačno stignu do vaše kuhinje, malinama je potrebna dodatna pažnja. Prvo, kaže Šiler za EatingWell, treba da ih perete isključivo neposredno prije nego što planirate da ih jedete.

"Ako treba da sačekate prije posluživanja, stavite ih u frižider u njihovom originalnom pakovanju", kaže.

Hladno okruženje će, objašnjava on, spriječiti pojavu buđi.

Kada budete spremni da uživate u malinama, moraćete da ih operete nježno, neposredno prije jela. Najefikasniji način za to je da stavite bobice u cjediljku, a zatim tu cjediljku potopite u veću posudu sa hladnom vodom.

Nemojte da preskačete pranje, kaže Šiler.

"Svo voće ima prirodni zaštitni omotač koji ponekad može da izgleda kao bijeli praškasti sloj. To možete da primijetite naročito na tamnom voću poput grožđa", objašnjava.

Ovaj prah, koji se naziva "pepeljak", zapravo su sićušne ljuspice voska koje pomažu u očuvanju voća i smanjuju isparavanje, a ispiranje vodom će ga ukloniti. Nježno pranje će takođe pomoći u uklanjanju prljavštine, ostataka, sredstava za prskanje ili buba koje su možda našle put do vaših bobica.

(MONDO)