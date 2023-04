Mašina mijenja i do 60 radnika: U BiH izumljen prvi berač malina (VIDEO)

Josip Laštro iz Busovače izumio je prvi berač malina u BiH koji funkcioniše na osnovu potiskujućeg vazduha i koristi se kao priključak za traktor ili radnu mašinu.

Izvor: Screenshot

Navedena mašina ima sedam različitih funkcija, odnosno motora i može brati maline širine do jedan metar i visine do dva metra u malinjacima na ravnoj i neravnoj površini, ali takođe doprinosi i smanjenju troškova proizvodnje.

Na ideju da napravi ovu mašinu Laštro je došao nakon što je zasadio 6 duluma malina, ali nije uspio da pronađe adekvatan berač jer je većina pravljena isključivo za ravne terene, što u BiH, s obzirom na konfiguraciju terena i nije od neke pomoći.

Isto tako, cijene mašina na tržištu bile su prevelike, tako da je došao na ideju da sam napravi berač koji bi bio pristupačan cijenom, a i pogodan za sve terene.

"Polako sam na svom imanju u Busovači, uz veliku pomoć moje najbliže porodice počeo da pravim ovaj BMB (Berač Malina Busovača). Moja porodica, ja i malobrojni prijatelji radili smo dan i noć. Bilo je tu i uspona i padova , ali niti jednog trenutka nismo htjeli odustati. Svako novo jutro je donosilo novu ideju te smo se polako usavršavali sve do ove konačne mašine", rekao je Laštro, prenosi Centralna.ba.

Sam uređaj funkcioniše na temelju potiskujućeg vazduha, posjeduje 7 različitih funkcija, priključuje se za traktor, a može brati maline visine do dva i širine do jedan metar, kako na ravnoj, tako i po brdovitoj površini. Dnevno mijenja do 60 radnika/berača.

Pogledajte kako berač malina izgleda u praksi: