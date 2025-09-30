logo
Fudbaler zbog politike prekinuo karijeru i postao poslanik u skupštini Moldavije

Fudbaler zbog politike prekinuo karijeru i postao poslanik u skupštini Moldavije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji moldavski fudbaler Maksim Potirnike ranije je iznosio ideju o ujedinjenju sa Rumunijom, a sada je postao političar i poslanik.

moldavski fudbaler postao politicar Izvor: X - screenshot

Parlamentarni izbori u Moldaviji privukli su mnogo pažnje prethodnih dana, prije svega zbog zabrane učešća strankama koje su orijentisane ka Rusiji. Kako se i očekivalo, na njima je pobijedila Partija akcije i solidarnosti koju je osnovala Maja Sandu, a čiju listu je predvodio Igor Grosu. Na toj listi našao se i Maksim Potirnike (36), nekadašnji fudbaler i reprezentativac.

Potirnike je bio "plasiran" na 27. mjesto liste, a kako je Partija akcije i solidarnosti osvojila 55 mjesta u parlamentu, jasno je da će on postati poslanik. Ta vijest privukla je mnogo pažnje u sportskom svijetu jer je Maksim do prije samo nekoliko nedjelja igrao fudbal i to profesionalno, u elitnom rangu.

Tokom ljeta je nastupio na tri meča kvalifikacija za Konferencijsku ligu, zatim je do kraja avgusta odigrao sedam prvenstvenih mečeva u Moldaviji i riješio da je dosta. Zvanično se povukao 1. septembra, a od tada je posvećen političkoj karijeri, gdje je već privlačio pažnju ranije. Iako je bio reprezentativac Moldavije, Maksim Potirnike nikada nije krio da ima rumunsko porijeklo.

Pored toga što je isticao da je pola Rumun, Maksim Potirnike je ranije u karijeri davao izjave kako bi trebalo ponovo uspostaviti uniju Moldavije i Rumunije! Praktično, Maksim se zalagao za moldavsko prisajedinjenje Rumuniji - iako je Moldavija današnju nezavisnost stekla odvajanjem od Sovjetskog Saveza.

Kakvu je karijeru imao Maksim Potirnike?

Nekadašnji moldavski fudbaler vjerovatno vam je poznat ukoliko ste fudbal pratili i na evropskoj periferiji, odnosno ako ste pratili nastupe te selekcije u kvalifikacijama za velika takmičenja. Između 2011. i 2022. godije Potirnike je 14 puta bio seniorski reprezentativac Moldavije, a svojevremeno je nekoliko godina igrao i za mladu selekciju.

Što se tiče klupske karijere, nju je gradio u Moldaviji, Bjelorusiji i Poljskoj. Ponikao je u Akademiji Kišinjev, a zatim za Iskru iz Ribnice i niželigaše u Bjelorusiji i Poljskoj. Tamo nije uspio da ostavi dublji trag, pa se ubezo vratio u moldavski fudbal i postao jedan od najboljih igrača u domaćem prvenstvu.

Nakon nastupa za Zimbu iz Kišinjeva dvije godine je igrao za Šerif iz Tiraspolja, a zatim od 2017. godine do prije nekoliko nedjelja za Petrokub Hinčešti. sa Šerifom je osvojio dvije šampionske titule, dva Kupa Moldavije i jedan Superkup Moldavije, dok je sa Petrokubom jednom osvojio titulu i dva puta Kup Moldavije.  

(MONDO)

Tagovi

Moldavija fudbal

