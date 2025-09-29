Isak Bonga, prvak Evrope za MONDO: "Kod Željka Obradovića je to drugačije"

Isak Bonga je u intervjuu za MONDO pričao o osvajanju titule na Eurobasketu, Partizanu, Željku Obradoviću, planovima i ciljevima za osvajanje Evrolige...

Isak Bonga vratio se u Partizan kao šampion Evrope. Sa zlatom oko vrata došao je sa Eurobasketa i spreman je za novu sezonu i sve što ga čeka u crno-bijelom dresu. Kako mu sve to izgleda, šta se promijenilo, kako je unaprijedio šut toliko i na čemu je sve radio otkrio je u intervjuu za MONDO. Odmah je priznao da se još navikava da je šampion Evrope.

"Još uvijek mi je nerealno, biće mi potrebno više vremena da sve shvatim. Vremenom ću da shvatim", nasmijao se Bonga na početku razgovora za MONDO.

Sreća nje što je ponovo u timu i što će raditi sa Željkom Obradovićem i nekim novim saigračima.

"Dobar je osjećaj biti sa ekipom. Dobra stvar je što znam većinu ljudi i to olakšava stvari. Biće uzbudljiva sezona"

"Titula u Evroligi? Da!"

Od novajlija u timu su Džabari Parker, Šejk Milton, Dilan Osetkovski, posljednje pojačanje je Mika Murinen. Međutim, od Bonge, Karlika Džounsa, Sterlinga Brauna i igrača koji su bili već u timu očekuje se da budu lideri.

"Dobar je osjećaj to što znam da mi vjeruju saigrači kao što ja vjerujem njima. Biće potrebno malo i da svi sazrijevamo zajedno, vjerujem da smo svi spremni", ističe Bonga.

Parker je odmah rekao da je u Partizan došao da bi osvojio titulu. Isak ne bi imao mnogo šta na to da doda.

"Kažem isto što i on. To je naš najveći cilj".

Kako je promijenio šut i šta se razlikuje kod Željka?

Bonga je oduvijek važio za igrača koji je prvenstveno specijalista u defanzivi. Međutim, ono što je uspio da unaprijedi je ujedno bila i njegova boljka, a to je šut za tri poena. Demonstrirao je to i na Eurobasketu. Kako je u tome uspio?

"Rekao bih da sam mnogo konstantnije radio na šutu, posebno tokom ljeta. Trudio sam se da radim konstantno i da vjerujem svom šutu".

Objasnio nam je i šta to pravi razliku između Željka Obradovića i nekih drugih trenera sa kojima je radio.

"Svaki trener ima stvari na koje obraća pažnju više, na detalje, poput nekih stvari u odbrani. Željko te stavlja u poziciju gdje možeš da iskoristiš svoje vrline."

Na kraju je imao i poruku za navijače i ne može da dočeka da istrči na parket.

"Uzbuđen sam i jedva čekam da igram pred njima, dobar je osjećaj. Jedva čekam da izađem pred njih i da zajedno pobjeđujemo", zaključio je Bonga.

