Lista 10 najvećih transfera u Evroligi: Dvojica Srba, reprezentativac BiH i novi igrač Partizana

Objavljen je i spisak od 10 najvećih transfera Evrolige pred početak nove sezone i to će svakako izazvati dosta reakcija navijača...

Izvor: MN PRESS

Evroliga počinje u utorak, kreće nova sezona najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja. Srbija će imati dva predstavnika - Partizan i Crvenu zvezdu. Oba srpska tima igraju prvog dana, crno-bijeli gostuju Dubaiju (18 časova), a crveno-bijeli potom dočekuju Armani (20h). Uoči starta šampionata objavljena je i lista od 10 najvećih transfera.

Specijalizovani košarkaški portal "Jurohups" objavio je listu od 10 imena pred start nove sezone i na njoj se nalaze dvojica srpskih igrača - Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) i Marko Gudurić (Armani). Na listi je i novi košarkaš Partizana Šejk Milton koji je na četvrtom mjestu te liste, a peti je bh. košarkaš Džanan Musa, koji je pojačao Dubai.

Izvor: MN PRESS
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Izvor: VM/© MN press, all rights reserved
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Vasa jeste najplaćeniji igrač u novoj sezoni i Hapoel je za njega "odriješio kesu", ali je na ovoj listi na drugom mjestu iza Ti Džej Šortsa koji je došao iz Pariza u Panatinaikos.

Ovako izgleda cijela lista:

Ti Džej Šorts (Panatinaikos) Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) Talen Horton-Taker (Fenerbahče) Šejk Milton (Partizan) Džanan Musa (Dubai) Nikola Mirotić (Monako) Teo Maledon (Real Madrid) Marko Gudurić (Armani) Trej Lajls (Real Madrid) Tornike Šengelija (Barselona)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:25 KK Partizan, grobari, Evroliga, Minhen, Bajern Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO)