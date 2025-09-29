Lista 10 najvećih transfera u Evroligi: Dvojica Srba, reprezentativac BiH i novi igrač Partizana

Objavljen je i spisak od 10 najvećih transfera Evrolige pred početak nove sezone i to će svakako izazvati dosta reakcija navijača...
Evroliga počinje u utorak, kreće nova sezona najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja. Srbija će imati dva predstavnika - Partizan i Crvenu zvezdu. Oba srpska tima igraju prvog dana, crno-bijeli gostuju Dubaiju (18 časova), a crveno-bijeli potom dočekuju Armani (20h). Uoči starta šampionata objavljena je i lista od 10 najvećih transfera.
Specijalizovani košarkaški portal "Jurohups" objavio je listu od 10 imena pred start nove sezone i na njoj se nalaze dvojica srpskih igrača - Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) i Marko Gudurić (Armani). Na listi je i novi košarkaš Partizana Šejk Milton koji je na četvrtom mjestu te liste, a peti je bh. košarkaš Džanan Musa, koji je pojačao Dubai.
Vasa jeste najplaćeniji igrač u novoj sezoni i Hapoel je za njega "odriješio kesu", ali je na ovoj listi na drugom mjestu iza Ti Džej Šortsa koji je došao iz Pariza u Panatinaikos.
Ovako izgleda cijela lista:
- Ti Džej Šorts (Panatinaikos)
- Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv)
- Talen Horton-Taker (Fenerbahče)
- Šejk Milton (Partizan)
- Džanan Musa (Dubai)
- Nikola Mirotić (Monako)
- Teo Maledon (Real Madrid)
- Marko Gudurić (Armani)
- Trej Lajls (Real Madrid)
- Tornike Šengelija (Barselona)
