Lista 10 najvećih transfera u Evroligi: Dvojica Srba, reprezentativac BiH i novi igrač Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Objavljen je i spisak od 10 najvećih transfera Evrolige pred početak nove sezone i to će svakako izazvati dosta reakcija navijača...

spisak 10 najvecih transfera evrolige Izvor: MN PRESS

Evroliga počinje u utorak, kreće nova sezona najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja. Srbija će imati dva predstavnika - Partizan i Crvenu zvezdu. Oba srpska tima igraju prvog dana, crno-bijeli gostuju Dubaiju (18 časova), a crveno-bijeli potom dočekuju Armani (20h). Uoči starta šampionata objavljena je i lista od 10 najvećih transfera.

Specijalizovani košarkaški portal "Jurohups" objavio je listu od 10 imena pred start nove sezone i na njoj se nalaze dvojica srpskih igrača - Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) i Marko Gudurić (Armani). Na listi je i novi košarkaš Partizana Šejk Milton koji je na četvrtom mjestu te liste, a peti je bh. košarkaš Džanan Musa, koji je pojačao Dubai.

Vasa jeste najplaćeniji igrač u novoj sezoni i Hapoel je za njega "odriješio kesu", ali je na ovoj listi na drugom mjestu iza Ti Džej Šortsa koji je došao iz Pariza u Panatinaikos.

Ovako izgleda cijela lista:

  1. Ti Džej Šorts (Panatinaikos)
  2. Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv)
  3. Talen Horton-Taker (Fenerbahče)
  4. Šejk Milton (Partizan)
  5. Džanan Musa (Dubai)
  6. Nikola Mirotić (Monako)
  7. Teo Maledon (Real Madrid)
  8. Marko Gudurić (Armani)
  9. Trej Lajls (Real Madrid)
  10. Tornike Šengelija (Barselona)

Tagovi

Evroliga košarka

