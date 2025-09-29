Važan posao završio je košarkaški klub Partizan potpisivanjem ugovora sa Nakićem.
Košarkaški klub Partizan u utorak uveče počinje novu sezonu u Evroligi, gostovanjem ekipi Dubaija, a u ponedjeljak uveče saopštio je veoma važnu vijest svojim navijačima. Novi ugovor sa crno-bijelima potpisao je potencijalni srpski reprezentativac Mario Nakić, sin legendarnog Ive Nakića koji je bio dio slavne generacije Partizana prije više od 30 godina!
Mario Nakić i Partizan dogovorili su da saradnja traje do ljeta 2027. godine, a tokom naredne dvije sezone očekuje se da Nakić u poptunosti opravda povjerenje Partizana koji ga je angažovao još prošlog ljeta. Tokom prve sezone u klubu Nakić je učestvovao u osvajanju ABA lige i KLS, a nastupao je i na mečevima Evrolige.
Talentovani košarkaš imao je problema sa povredama od kako je stigao u crno-bijeli tabor i one su u velikoj mjeri uticale da pokaže sve što zna i može na košarkaškom terenu. Tokom prve sezone u dresu Partizana odigrao je 12 mečeva u Evroligi, uz prosjek od 2,1 poena i jednog skoka. Svojevremeno je Nakić odigrao tri meča u Evroligi u dresu Real Madrida, dok je bio veliki talenat u tom španskom timu.
Košarkaš Partizana produžio ugovor pred start Evrolige
Mario Nakić na utakmici protiv Albe
Nakić je u prethodnoj sezoni odigrao 19 mečeva u ABA ligi, a na njima je imao značajno bolje brojke. Prosječno je bilježio 5,7 poena, 2,7 skokova i 1,3 asistenciju po utakmici. Doduše, u ABA ligi je imao bogato iskustvo i prije nego što je obukao dres Partizana.
Kao što smo već rekli, Mario Nakić je ponikao u redovima Real Madrida i tada je smatran jednim od najtalentovanijih igrača u Evropi. Pričalo se godinama da li će igrati za Hrvatsku ili Srbiju u seniorskoj konkurenciji, ali je na najviši nivo ipak morao obilaznim putem. Preko pozajmice u Ostende i mandata u Igokei, Nakić je stigao do dresa Partizana.
