Uginuo pas Luisa Hamiltona: Jedno od najbolnijih iskustava u životu

Sedmostruki svjetski šampion Formule 1 vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je danas da je smrt njegovog psa Roska jedno od najbolnijih iskustava u životu.

Izvor: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Hamilton je na društvenim mrežama objavio da je poslije višednevnog liječenja njegov buldog Rosko uginuo.

"Poslije četiri dana na aparatima za održavanje života, boreći se svom snagom koju je imao, morao sam da donesem najtežu odluku u životu i oprostim se od Roska. Nije prestajao da se bori, sve do samog kraja", naveo je Hamilton, koji je 12-godišnjeg buldoga nazvao najboljim prijateljem.

"Iako sam izgubio Koko (Hamiltonov pas koji je uginuo 2020), nikada nisam bio u prilici da odlučim o uspavljivanju psa, iako su moja mama i mnogi moji bliski prijatelji to morali. To je jedno od najbolnijih iskustava i osjećam duboku povezanost sa svima koji su izgubili voljenog kućnog ljubimca. Iako je bilo toliko teško, to što sam ga imao bio je jedan od najljepših dijelova života, voljeti toliko duboko i biti voljen zauzvrat", naveo je Hamilton.

Najuspješniji vozač Formule 1 svih vremena često je vodio svog psa na trke širom svijeta i otvorio mu je profil na Instagramu na kome Rosko ima 1,4 miliona pratilaca. Rosko je na toj društvenoj mreži opisan kao buldog vegan koji voli da putuje i igra se loptom.

Izvor: Instagram/lewishamilton

Hamilton je prošlog petka propustio testiranje guma, kako bi bio pored Roska.

Tugu zbog Roska, koji je bio omiljen među vozačima i članovima ekipa, ali i širom zajednice Formule 1, izrazio je Hamiltonov bivši timski kolega iz Mercedesa Džordž Rasel, ekipa Ferarija, a vijest je objavljena i na društvenim mrežama samog takmičenja.

Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda u Singapuru, a Hamilton će pokušati da se popne na pobjedničko postolje prvi put otkako je prešao u Ferari početkom godine, prenijele su agencije.

(MONDO/agencije)