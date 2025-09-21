logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveća Norisova greška ove sezone, počinje drama za titulu: Maks Ferstapen opet očitao lekciju mercedesima

Najveća Norisova greška ove sezone, počinje drama za titulu: Maks Ferstapen opet očitao lekciju mercedesima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Buran start trke u Azerbejdžanu i prerani kraj za vodećeg u generalnom plasmanu Formule 1

Maks Ferstapen pobijedio u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana Izvor: FLORENT GOODEN/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vozač Mercedesa Oskar Pjastri (24), vodeći u generalnom plasmanu vozača Formule 1, završio je takmičenje u Bakuu u prvom krugu, a to je iskoristio njegov klupski kolega Lando Noris (25). Osvojivši sedmo mjesto u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana, Britanac je sveo razliku među njima na samo 25 bodova uoči posljednjih sedam trka u sezoni.

Prvo mjesto u Azerbejdžanu zauzeo je branilac titule, vozač Red Bula Maks Ferstapen, koji je i nakon uspjeha na značajnih 69 bodova minusa u odnosu na Pjastrija, ali je i dalje i te kako prisutan.

Ferstapen je trijumfovao četvrti put ove sezone i uz to drugi put uzastopno, jer je slavio i u Monci prije dvije nedjelje. Na pravi način je iskoristio najveću grešku Oskara Pjastrija ove sezone, poslije koje se zabio u reklamu i morao da ulicama Bakua ode nazad u boks.

Sljedeća trka Formule 1 zakazana je za 5. oktobar u Singapuru.

  •  Maks Ferstapen (Red Bul) 1:33:26,408
  • Džordž Rasel (Mercedes) + 14.609
  • Karlos Sajnc (Mercedes) + 19.199
  • Kimi Antoneli (Mercedes) + 21.760
  • Lajam Louson (Rejsing Buls) +33.290
  • Juki Cunoda (Red Bul) +33.808
  • Lando Noris (Meklaren) + 34.227
  • Luis Hamilton (Ferari) + 36.310
  • Šarl Lekler (FerarI) + 36.774
  • Isak Hađar (Rejsing Buls) + 38.982

Možda će vas zanimati

Tagovi

Formula 1 Maks Ferstapen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC