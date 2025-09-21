Najveća Norisova greška ove sezone, počinje drama za titulu: Maks Ferstapen opet očitao lekciju mercedesima

Buran start trke u Azerbejdžanu i prerani kraj za vodećeg u generalnom plasmanu Formule 1

Vozač Mercedesa Oskar Pjastri (24), vodeći u generalnom plasmanu vozača Formule 1, završio je takmičenje u Bakuu u prvom krugu, a to je iskoristio njegov klupski kolega Lando Noris (25). Osvojivši sedmo mjesto u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana, Britanac je sveo razliku među njima na samo 25 bodova uoči posljednjih sedam trka u sezoni.

Prvo mjesto u Azerbejdžanu zauzeo je branilac titule, vozač Red Bula Maks Ferstapen, koji je i nakon uspjeha na značajnih 69 bodova minusa u odnosu na Pjastrija, ali je i dalje i te kako prisutan.

Ferstapen je trijumfovao četvrti put ove sezone i uz to drugi put uzastopno, jer je slavio i u Monci prije dvije nedjelje. Na pravi način je iskoristio najveću grešku Oskara Pjastrija ove sezone, poslije koje se zabio u reklamu i morao da ulicama Bakua ode nazad u boks.

Sljedeća trka Formule 1 zakazana je za 5. oktobar u Singapuru.