Najveća Norisova greška ove sezone, počinje drama za titulu: Maks Ferstapen opet očitao lekciju mercedesima

Buran start trke u Azerbejdžanu i prerani kraj za vodećeg u generalnom plasmanu Formule 1
Vozač Mercedesa Oskar Pjastri (24), vodeći u generalnom plasmanu vozača Formule 1, završio je takmičenje u Bakuu u prvom krugu, a to je iskoristio njegov klupski kolega Lando Noris (25). Osvojivši sedmo mjesto u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana, Britanac je sveo razliku među njima na samo 25 bodova uoči posljednjih sedam trka u sezoni.
Prvo mjesto u Azerbejdžanu zauzeo je branilac titule, vozač Red Bula Maks Ferstapen, koji je i nakon uspjeha na značajnih 69 bodova minusa u odnosu na Pjastrija, ali je i dalje i te kako prisutan.
Ferstapen je trijumfovao četvrti put ove sezone i uz to drugi put uzastopno, jer je slavio i u Monci prije dvije nedjelje. Na pravi način je iskoristio najveću grešku Oskara Pjastrija ove sezone, poslije koje se zabio u reklamu i morao da ulicama Bakua ode nazad u boks.
Sljedeća trka Formule 1 zakazana je za 5. oktobar u Singapuru.
September 21, 2025
- Maks Ferstapen (Red Bul) 1:33:26,408
- Džordž Rasel (Mercedes) + 14.609
- Karlos Sajnc (Mercedes) + 19.199
- Kimi Antoneli (Mercedes) + 21.760
- Lajam Louson (Rejsing Buls) +33.290
- Juki Cunoda (Red Bul) +33.808
- Lando Noris (Meklaren) + 34.227
- Luis Hamilton (Ferari) + 36.310
- Šarl Lekler (FerarI) + 36.774
- Isak Hađar (Rejsing Buls) + 38.982