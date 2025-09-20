Potpuni haos u Formuli 1: Šest puta mahali crvenom zastavom na stazi, šta se desilo Hamiltonu?

Burne kvalifikacije pred trku za Veliku nagradu Azerbejdžana
Na kvalifikacijama trke za Veliku nagradu Azerbejdžana čak šest puta je mahano crvenom zastavom, koje po pravilu prekidaju takmičenje. Nakon niza incidenata na stazi, sudara i oštećenja, pol-poziciju pred nedjeljnu trku u Bakuu osvojio je aktuelni šampion, as Red Bula Maks Ferstapen.
Njegovi rivali u borbi za titulu, vozači Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris počeće kao sedmi i deveti. Pjastri je doživio udes u posljednjoj fazi kvalifikacjia, a Noris nije uspio da se na kraju plasira na neku od vodećih pozicija.
Slavni Luis Hamilton tragičar je dana, jer je u petak bio najbrži na treningu, a u subotu nije uspio da se plasira iz drugog dijela kvalifikacija. Zato će krenuti tek kao 12.
Karlos Sajnc iz Vilijamsa bio je tokom kvalifikacija vodeći, ali krenuće u nedjelju kao drugoplasirani. Nakon udesa Šarla Leklera i Pjastrija, samo je Ferstapen imao šansu da prestigne Sajnca i iskoristio ju je.
Trećeplasirani na startu biće Lajam Louson iz Rejsing Bulsa. Iza njega biće petoplasirani i šestoplasirani vozači Mercedesa, Kimi Antoneli i Džordž Rasel, s tim da će Antoneli biti pod istragom jer je preticao za vrijeme važenja "žute zastavice" nakon jednog od niza incidenata.
Pred trku u Azerbejdžanu vodeći je Oskar Pjastri sa 324 osvojena boda, ispred Landa Norisa sa 293 i Maksa Ferstapena sa 230. Četvrti je Džordž Rasel sa 194, a petoplasirani Šarl Lekler sa 163. U konkurenciji konstruktora apsolutno dominira Meklaren sa 617 bodova, a (ne) prate ga Ferari sa 280 i Mercedes sa 260 bodova.