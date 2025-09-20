Potpuni haos u Formuli 1: Šest puta mahali crvenom zastavom na stazi, šta se desilo Hamiltonu?

Burne kvalifikacije pred trku za Veliku nagradu Azerbejdžana

Izvor: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Na kvalifikacijama trke za Veliku nagradu Azerbejdžana čak šest puta je mahano crvenom zastavom, koje po pravilu prekidaju takmičenje. Nakon niza incidenata na stazi, sudara i oštećenja, pol-poziciju pred nedjeljnu trku u Bakuu osvojio je aktuelni šampion, as Red Bula Maks Ferstapen.

Njegovi rivali u borbi za titulu, vozači Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris počeće kao sedmi i deveti. Pjastri je doživio udes u posljednjoj fazi kvalifikacjia, a Noris nije uspio da se na kraju plasira na neku od vodećih pozicija.

Slavni Luis Hamilton tragičar je dana, jer je u petak bio najbrži na treningu, a u subotu nije uspio da se plasira iz drugog dijela kvalifikacija. Zato će krenuti tek kao 12.

Karlos Sajnc iz Vilijamsa bio je tokom kvalifikacija vodeći, ali krenuće u nedjelju kao drugoplasirani. Nakon udesa Šarla Leklera i Pjastrija, samo je Ferstapen imao šansu da prestigne Sajnca i iskoristio ju je.

Trećeplasirani na startu biće Lajam Louson iz Rejsing Bulsa. Iza njega biće petoplasirani i šestoplasirani vozači Mercedesa, Kimi Antoneli i Džordž Rasel, s tim da će Antoneli biti pod istragom jer je preticao za vrijeme važenja "žute zastavice" nakon jednog od niza incidenata.

Pred trku u Azerbejdžanu vodeći je Oskar Pjastri sa 324 osvojena boda, ispred Landa Norisa sa 293 i Maksa Ferstapena sa 230. Četvrti je Džordž Rasel sa 194, a petoplasirani Šarl Lekler sa 163. U konkurenciji konstruktora apsolutno dominira Meklaren sa 617 bodova, a (ne) prate ga Ferari sa 280 i Mercedes sa 260 bodova.