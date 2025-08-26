Povratak otpisanih u Formulu 1: Kadilak sa dva strašna vozača ulazi u najbrži cirkus svijeta

Velike promjene u Formuli 1 nas očekuju sljedeće sezone i u novom timu Kadilaku vidjećemo poznata imena.

Izvor: ALEXANDER KLEIN / AFP / Profimed

Kadilak od naredne sezone "ulazi" u Formulu 1 i odlučio je da odmah krene jako. Tako su za vozače angažovani "stari vukovi" Serhio Perez i Valteri Botas koji imaju veliko iskustvo u ovom sportu, a videćemo da li će Kadilak u svojoj debitantskoj sezoni imati i bolid dovoljno dobar da njih dvojica zablistaju kao nekada.

O tome da će Perez i Botas obući boje Kadilaka spekulisalo se već nekoliko mjeseci tako da njihovo imenovanje nije veliko iznenađenje, pa sada ne čudi i njihova odluka da aktuelnu sezonu "presede" bez ugovora i vrate se 2026.

Not many brand-new teams can boast a line-up like this...@Cadillac_F1will have one of the most experienced driver duos on the grid in 2026!#F1pic.twitter.com/YhEFJ97g3q — Formula 1 (@F1)August 26, 2025



Perez i Botas su dugo bili "druge violine" u svojim timovima Red Bulu i Mercedesu, gdje im je prije svega cilj bio da pomognu tada Ferstapenu i Hamiltonu da dođu do titula, dok će sada međusobno probati da uzdignu novi tim u Formuli 1. Perez inače ima 285 nastupa u Formuli 1 i vozio je već za Zauber, Meklaren, Fors Indiju, Rejsing Point i Red Bul, dok je Botas odvezao nekoliko trka manje (247) u bolidima Vilijmsa, Mercedesa, Alfa Romea i Zaubera.

Obojici je inače najbolji plasman drugo mjesto u generalnom poretku u šampionatu, a Botas je ostvario deset pobjeda i ima 67 podijuma, dok je Meksikanac na šest pobjeda i 39 podijuma.

Kakve još promjene slijede u Formuli 1?

Ferstapen je riješio dilemu i ostaće u Red Bulu i sljedeće sezone, dok će zanimljivo biti vidjeti kako će izgledati novi tim - Audi. U pitanju je tim koji će zapravo zamijeniti Zauber, a navodno je takođe u potrazi za novim vozačima.

Trenutno su to Gabrijel Bortoleto, koji pokazuje potencijal, odnosno iskusni Niko Hilkenberg koji je nedavno odvezao trku života.