Formula 1 dobija vozača iz Slovenije: Deda preko Trsta i Beča otišao u Brazil, on mijenja Fernanda Alonsa

Felipe Drugovič još nije debitovao u Formuli 1, ali je to samo pitanje dana. Kaže da je Brazilac, a da mu je prezime "slovenskog porijekla".

Izvor: Alessio De Marco / Alamy / Profimedia

Formula 1 bi mogla naredne godine da dobije vozača na "ić". U pitanju je 25-godišnji Brazilac Felipe Drugovič koji ima kako kaže "slovenske" korijene. On je pobjednik Formule 2 iz 2022. godine, a trenutno je na rubu ulaska u tim Aston Martina.

Najstariji vozač Formule 1 Fernando Alonso je zamalo propustio trku na Hungaroringu i da nije mogao u bolid zamijenio bi ga Drugovič. U petak su mu javili da će možda voziti, ali na kraju se pojavio samo na prvom treningu na kome je bio 16. od 20 vozača.

"Nije bilo idealno, ali nastojao sam da se zabavim. Nastojim da budem što bolji na pisti, pa se nadam da će se to pretvoriti u sjedište u trci iduće godine", izjavio je nakon Velike nagrade Mađarske Felipe Drugovič.

Beč, Trst i deda "slovenskog porijekla

Svjetski prvak iz 2005. i 2006. godine Fernando Alonso se oporavio na vreme da Drugoviču ne dozvoli da debituje, a njegovo prezime ne vara. Više puta je momak rođen u Marringi na jugu Brazila pričao o poreklu koje dolazi iz Bela i Trsta.

"Moj pradjed je bio Austrijanac, a stigao je u Brazil 1913. godine. Izvorno je naše prezime bilo Drugović, ali promijenili su ga kad je moj pradjed stigao u Brazil. Koliko sam čuo, poreklo prezimena je slovensko. Pradeda je rođen u Beču, a odrastao je u Trstu", rekao je on i istakao da se osjeća kao Brazilac.

"Pitaju me dali sam Brazilac i uvijek kažem da jesam. Prezime mi ima slovenskih elemenata, ali sam uvijek vozio pod brazislkom zastavom. Čak i to što imam italijansku vozačku dozvolu i italijanski pasoš ne znači da neću voziti pod brazilskom zastavom", rekao je on.