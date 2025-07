Šampion Formule 1 ne mijenja tim: Maks Ferstapen ostaje u Red Bulu

Holandski as Maks Ferstapen potvrdio da ostaje u timu i sljedeće sezone.

Izvor: EPA/SIU WU

Aktuelni šampion Formule 1 Maks Ferstapen ostaće u Red Bulu i sljedeće sezone. To je lično izjavio, otklonivši dilemu da li će u 2026. voziti za Mercedes.

"Zajedno sa timom razmatramo planove i šta bismo željeli da promijenimo. To znači da ostajem u ekipi i za sljedeću sezonu", kazao je on na Hungaroringu, gdje se sprema za trku koja će biti vožena u nedjelju.

Maks Ferstapen vozi za Red Bul od 2016. godine, nakon što je godinu prije toga proveo u Toro Rosu. Od kada je zamenio Rusa Danila Kvajata, koji se vratio u Toro Roso, Holanđanin je pokazao da je u stanju da odmah talenat pretvori u suvi kvalitet. U timu su to prepoznali, na čelu sa Kristijanom Hornerom ukazali su mu povjerenje, a on je vratio sa četiri šampionske titule u nizu - 2021, 2022, 2023. i 2024.

Prekinuo je dominaciju Luisa Hamiltona i poslije sedmogodišnje vladavine Mercedesa vratio Red Bul na vrh, gdje ga je od 2010. do 2013. godine držao Sebastijan Fetel.

Ove sezone, suočen sa dominantnim tandemom Meklarena Oskar Pjastri (prvoplasirani) - Lando Noris (drugoplasirani), Ferstapen realno više ne učestvuje aktivno u borbi za titulu na 11 trka do kraja. Međutim, tu je da podsjeti na svoj kvalitet i na to da nema namjeru da stane, bez obzira na to što nema konkurentan bolid. Da li će ga dobiti sljedeće godine?

Pjastri, Noris, pa on

Ferstapenov ugovor sa Red Bulom ističe 2028. godine, ali postoje klauzule koje bi mu omogućile da na kraju ove sezone raskine tu saradnju. On po svemi sudeći nema takav plan.

U ovom trenutku, ovako izgleda borba za titulu: