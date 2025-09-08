logo
Lideru Formuli 1 preko radija javili da se skloni: Ferstapen osvojio Moncu, Meklaren "vrtio" svoje vozače

Lideru Formuli 1 preko radija javili da se skloni: Ferstapen osvojio Moncu, Meklaren "vrtio" svoje vozače

0

Maks Ferstapen pobijedio u Monci dok su se iza njega vozači Meklarena međusobno propuštali

Maks Ferstapen pobijedio je na trci Formule 1 u Monci Izvor: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Vozač Red Bula i branilac titule Maks Ferstapen pobijedio je na trci Formule 1 u Monci, ispred tandema Meklarena Lando Noris - Oskar Pjastri. Holanđanin je od starta trke branio pol-poziciju od Landa Norisa vozeći neposredno kraj njega, a nakon drame na početku do kraja je branio prvo mjesto. Odlazio je ranije u pit-stop od asova Meklarena i donio veliku pobjedu Red Bulu, u vremenu 1:13:24,325, sa 19 sekundi prednosti u odnosu na Norisa i 21 sekundu u odnosu na Pjastrija.

Meklaren je u završnici tražio od Pjastrja da se pomeri da bi ga Noris pretekao, a potom im je bilo dozvoljeno da se takmiče. Iako se Australijanac, inače prvoplasirani u generalnom plasmanu, isprva bunio zbog tog zahtjeva, potom se povinovao i prihvatio treće mjesto. Sa takvim rezultatom njegovo vođstvo na čelu tabele palo je sa 34 na 31 bod u odnosu na Norisa.

Četvrtoplasirani je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 25,6 sekundi zaostatka za Ferstapenom, a petoplasirani Džordž Rasel iz Mercedesa sa 32,8 sekundi do kraja. Na šestom mjestu je bio Luis Hamilton, takođe iz Ferarija.

Generalni poredak vozača

  1. Oskar Pjastri (Meklaren) 324 boda
  2. Lando Noris (Meklaren) 293 
  3. Maks Ferstapen (Red Bul) 230
  4. Džordž Rasel (Mercedes) 194
  5. Šarl Lekler (Ferari) 163
  6. Luis Hamilton (Ferari) 117

Formula 1

