Kristijan Horner dobio otkaz i odnio 60 miliona sa sobom: Red Bul dao najskuplji otkaz u istoriji Formule 1

Višedecenijski čelnik Red Bula zvanično napustio ekipu i to debelo naplatio

Izvršni direktor Red Bula Kristijan Horner (51) zvanično napušta taj tim i to će naplatiti čak 60 miliona evra. Rastanak je postao definitivan nakon saopštenja britanskog tima, koji je predvodio od osnivanja 2005. do ove godine, kada će ga naslijediti Loran Mekis (48).

Kristijan Horner je prije 20 godina bio najmlađi čelnik tima, a od 2009. godine i dolaska Sebastijana Fetela stvorio je prve ogromne uspjehe, stvorivši šampionsku dinastiju i osvojivši sve četiri titule i u konkurenciji vozača i konstruktora.

Početkom ove decenije pod njegovim vođstvom Red Bul je ponovo uspostavio dominaciju, usponom Maksa Ferstapena, osvajača titula od 2021. do 2024, uz konstruktorske titule 2022. i 2023.

Sada je vrijeme za rastanak, nakon ukupno 128 pobjeda vozača Red Bula u njegovom mandatu. Vijest o odlasku nije novost, jer je ovog ljeta, sredinom aktuelne sezone, Horner dobio otkaz i bio spušten na nižu poziciju unutar tima, usljed loših rezultata, tenzije i navodnog neprikladnog ponašanja.

Zašto toliki novac na rastanku?

Prema saznanju "Bi-Bi-Sija" (BBC), Hornerov plata je 12 miliona evra godišnje i imao je ugovor do 2030. godine. Dobio je otkaz 9. jula, pa je procijenjeno da će iznos od oko 60 miliona evra biti kompenzacija za plate koje bi dobio do isteka ugovora.

Pretpostavka je da bi u eventualnom sudskom sporu Horner i njegovi advokati doveli u pitanje opravdanost odluke da bude otpušten i to bi posljedično dovelo do daljih komplikacija. Dvije strane su se otud definitivno sporazumjele da on bude isplaćen.

Uz ove riječi napušta tim

"Bila je čast i privilegija voditi Red Bul. Kada smo počeli 2005. godine, niko od nas nije mogao da zamisli kakvo nas putovanje čeka - šampionat, trke, ljudi, uspomene. Nevjerovatno sam ponosan na ono što smo postigli kao tim, obarajući rekorde i dosežući visine za koje niko ne bi povjerovao da su moguće, i to ću zauvijek nositi sa sobom."

"Međutim, za mene je najveće zadovoljstvo bilo to što sam okupio i predvodio nevjerovatnu grupu talentovanih i ambicioznih pojedinaca i gledao kako napreduju kao ogranak jedne kompanije za energetska pića, suprotstavljajući se i pobjeđujući neke od najvećih automobilskih brendova na svijetu. Želim sve najbolje Loranu, Maksu (Ferstapenu), Jukiju (Cunodi) i cjelokupnoj Red Bul Tehnolodži grupi u budućnosti. Uvjeren sam da će, kao i uvijek, ostvariti uspjehe na stazi za naše navijače i da će nastaviti da guraju do maksimuma. Radujem se što ću sljedeće godine vidjeti prvi Red Bul-Ford motor u pozadini RB22, kao i uzbudljivi RB17."

"Zahvaljujem se našim nevjerovatnim sponzorima i partnerima na njihovoj nepokolebljivoj podršci, koji su igrali ključnu ulogu u svim našim uspjesima. Takođe, veliko hvala navijačima na njihovoj konstantnoj vjeri - bez njih Formula 1 ne bi postojala. Osim timu, želim da zahvalim i vlasnicima pokojnom Ditrihu Matešicu na prilici koju mi je pružio kada sam imao 31 godinu, Marku Matešicu i Saravutu Juvidiji, kao i na kraju Čalermu i Darani Juvidiji na njihovom prijateljstvu i posvećenosti tokom mog vremena u Red Bulu, kao i Oliveru Minclafu i Odboru na njihovom vođstvu", kazao je Kristijan Horner.