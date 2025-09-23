Poznati novinar koji prati Formulu 1 Rože Benoa rekao je da je sve jasno u slučaju Mihaela Šumahera. Samo treba pažljivo čitati intervju njegovog sina Mika.
Retko kada imamo nove vijesti o Mihaelu Šumaheru, a ponekad čujemo detalje koje o njegovom stanju otkriju malobrojni bliski prijatelji koji imaju poneku informaciju o stanju najboljeg vozača Formule 1 ikada.
Mihael Šumaher je imao strašnu nesreću na skijanju 2013. godine kada je pao sa skija na francuskim Alpima. Sedmostruki šampion F1 je od tada daleko od očiju javnosti, a poznati sportski novinar Rože Benoa je dao intervju za švajcarski "Blik" u kome je govorio o Šumaheru.
"Postoji samo jedan odgovor na pitanje i to je ono što je njegov sin Mik rekao u jednom od svojih rijetkih intervjua 2022. godine. 'Dao bih sve da razgovaram sa tatom.' Ova rečenica govori sve o tome kako mu je otac u prethodnih 3.500 dana. To je slučaj bez nade", rekao je Benoa.
Samo troje ljudi zna kako je
Slavnog vozača viđaju samo tri osobe: "Mihael Šumaher je slučaj bez nade"
Porodica Šumaher na čelu sa Mihaelovom suprugom Korinom dala je sve od sebe da što manje informacija o Šumaheru ispliva u javnost, tako da se zna jako malo toga osim da je živ. Jedan od rijetkih koji se oglašavao po ovom pitanju je i Flavio Brijatore koji je sa Šumaherom uzimao titule.
"Ako zatvorim oči vidim ga kako pobjeđuje i smješka se. Radije ću da ga se sjećam tako nego kako je prikovan za krevet. Korina i ja često pričamo", rekao je on, a njegova supruga je dodala: "Mihael ne razgovara, on komunicira očima. Samo tri osobe mogu da ga posjete i ja znam ko je u pitanju."
Nekadašnji šef FIA i Ferarija Žan Tod je takođe dobio posebnu dozvolu da posjeti Šumahera i on je jedini koji ga osim porodice viđa redovno.
"Poštujemo privatnost Korine i djece, mada naravno znamo da ova nesreća ima svoje posljedice. Svi koji vam kažu da znaju nešto znajte da ne znaju ništa", rekao je on.