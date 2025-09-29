logo
Džabari Parker izabrao igrača Zvezde u idealnu petorku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Novi košarkaš Partizana Džabari Parker nije imao dilemu kojeg igrača Crvene zvezde želi u petorci.

dzabari parker izabrao semija odzeleja u petorku Izvor: Tiktok/printscreen/partizanbasketball

Košarkaški klub Partizan novu sezonu u Evroligi počinje utakmicom protiv Dubaija, na gostujućem terenu. Tim Željko Obradovića doživio je veoma malo promjena tokom ljeta, a kao velika pojačanja stigli su Šejk Milton, Džabari Parker, dilan Osetkovski i na kraju Mika Murinen. Od Parkera se može očekivati da bude nosilac igre, a on je bio glavni akter jedne zanimljive igrice koju je Partizan objavio na društvenim mrežama.

Od iskusnog košarkaša očekivalo se da sastavi idealnu petorku u Evroligi, ali tako što će birati igrače iz timova koji mu se pojave na ekranu. Imao je velikih problema jer se dva puta pojavljivao grb Valensije, a Džabari Parker nikog iz tog tima nije želio da stavi u idealnu petorku - mnogo lakše mu je bilo kad je vidio grb Crvene zvezde!

Počeo je od Karsena Edvardsa iz Virtusa, zatim nastavio preko Vensana Poarjea iz Efesa i Ševona Šildsa iz Olimpije Milano, kojeg se jedva sjetio. Valensiju je preskočio, iz Crvene zvezde izabrao je Semija Odželeja, a zatim je preskočio Olimpiju i Valensiju prije nego što je dodao Džastina Andersona iz Dubaija.

@partizanbasketballParker’s starting five#partizan#fyp#parker#tiktokfilter#euroleague♬ FUNNY - DJ VALENTE

Navijači Partizana možda će ostati u čudu jer je Džabari Parker ovako brzo izabrao košarkaša Crvene zvezde Semija Odželeja, ali treba da imaju na umu da su njih dvojica dugogodišnji prijatelji. Znali su se i mnogo prije nego što su stigli u srpske klubove, pa nije čudo što je Parker odgovorio iz prve.

Tagovi

KK Partizan košarka Džabari Parker

