Norveška je u liste vrhu najbogatijih zemalja: Presudio način na koji se troši državni novac

Mjerenje koje određuje "najbogatije zemlje" često može biti obmanjujuće.

Novi indeks prosperiteta, koji pored prihoda i BDP-a posmatra kako se bogatstvo prevodi u kvalitet života, društvenu koheziju i dugoročni razvoj, ne stavlja SAD, Njemačku ili Francusku među prvih deset.

Umesto toga, Norveška je na vrhu, izvještava Euronews.

Evropa dominira

Evropa dominira globalnim rang listama bogatstva, ali šta zapravo znači biti "bogata zemlja" u velikoj mjeri zavisi od toga kako se prosperitet mjeri i ko ima koristi od toga.

"Biti najbogatija zemlja na svijetu nije samo proizvodnja velike količine. Ključno je kako se to bogatstvo konkretno prevodi u svakodnevni život običnih građana. 2026. godine. Odgovor je Norveška", kaže se u analizi platforme za poređenje finansijskih usluga HelloSafe.

Platforma tvrdi da bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika sam po sebi može da iskrivi poređenja jer pretpostavlja da je nacionalni proizvod ravnomjerno raspoređen po stanovništvu. Irska je dobar primer ovog problema.

Njen BDP po glavi stanovnika je oko 150.000 dolara u paritetu kupovne moći, ali veliki deo toga generišu multinacionalne kompanije poput Epla, Gugla i Fajzera. Razlika između proizvodnje i prihoda domaćinstava procenjuje se na oko 70.000 dolara po osobi.

Novi indeks prosperiteta

Da bi se riješila ova ograničenja, "Indeks prosperiteta" kompanije HelloSafe rangira više od 50 zemalja koristeći kombinovani rezultat od 100.

Indeks koristi podatke MMF-a, Svjetske banke, UNDP-a, Evrostata i OECD-a, kombinujući prihode, nejednakost i šire društvene indikatore u jedinstvenu mjeru prosperiteta. Na osnovu ovih kriterijuma, Evropa dominira na samom vrhu rang-liste, sa pet najprosperitetnijih zemalja koje se nalaze u regionu.

Male zemlje na vrhu

Norveška predvodi rang-listu, čemu pomaže najveći bruto nacionalni dohodak (BND) i veoma uravnotežen društveni model.Irska je druga, sa visokim realnim prihodima uprkos naduvanim brojkama BDP-a.

Luksemburg je treći, pao je sa prvog mjesta prvi put od pokretanja indeksa. Prema izvještaju, ove zemlje kombinuju snažne ekonomske performanse sa nekim od najboljih društvenih indikatora na svetu.

Takođe visoko rangiran je Island, koji je na petom mjestu zahvaljujući svojim snažnim indikatorima ljudskog razvoja i niskom nivou relativnog siromaštva. Singapur, nasuprot tome, ima visoke prihode, ali ga sputava veća nejednakost.

Gdje su SAD i Francuska?

Van Evrope, Sjedinjene Države su na 17. mjestu, što odražava ekonomsku snagu, ali i visoku nejednakost i relativno siromaštvo.

Francuska je na 20. mjestu, odmah iza Češke, koja ima koristi od jedne od najjednostavnijih raspodjela prihoda u Evropi i niskih stopa relativnog siromaštva.

Na dnu evropske rang liste, zemlje poput Italije, Španije i Estonije postižu skromnije rezultate, što odražava niže prihode i, u slučaju Španije, veće relativno siromaštvo.

(EUpravo zato/Euronews)