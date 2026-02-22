Usluge koje zvuče izmišljeno, a zaista postoje: Ovako žive superbogati ljudi

Od iznajmljivanja labudova do ličnih agenata za školovanje djece – ovo su bizarne i luksuzne usluge koje postoje samo za superbogate, a većina ljudi ne zna ni da postoje.

Izvor: Prathankarnpap/Shutterstock

Superbogati koriste luksuzne i neobične usluge za koje većina ljudi nikada nije ni čula.

Među njima su iznajmljivanje labudova, "vrtić za orhideje" i biblioteke izrađene po mjeri vlasnika.

Postoje i obrazovni agenti za djecu, kao i situacije u kojima prodavnice i veliki komadi opreme dolaze direktno na kućnu adresu klijenata.

Dok se većina ljudi muči s visokim troškovima života, ima i onih koji žive u potpuno drugom svijetu i plaćaju stvari za koje mnogi ni ne znaju da postoje, a kamoli koliko koštaju.

Nedavna rasprava na Redditu otvorila je pitanje koje su navike i usluge rezervisane samo za superbogate, pa se skupilo gotovo 5000 komentara. Ljudi su u njima opisivali situacije koje zvuče kao iz filma.

Labudovi na iznajmljivanje

Bazeni su za mnoge luksuz, ali neki idu i dalje. Jedan korisnik ispričao je priču o milijarderu koji je htio da labudovi plivaju u jezeru ispred njegove kuće.

"Bio je razočaran kad su labudovi počeli da se linjaju i izgledaju raščupano. Postoji čak i usluga iznajmljivanja labudova koja ih povremeno mijenja kako bi uvijek izgledali besprekorno", napisao je.

"Vrtić za orhideje"

Jedan komentator spomenuo je uslugu koju zovu "vrtić za orhideje".

"Pošaljete orhideju koja ne cvjeta na profesionalnu njegu dok opet ne procvijeta, a u međuvremenu dobijete zamjensku koja već cveta, tako da u kući stalno imate cvjetajuće orhideje", napisao je.

Orhideja

Izvor: Mariia Boiko/Shutterstock

Biblioteka po mjeri

Knjige dosta govore o ljudima, ali oni najbogatiji mogu da naruče cijelu biblioteku skrojenu po svom ukusu.

"Za apsurdno bogate koji žele klasičnu biblioteku s kožno uvezanim knjigama, postoje firme koje će složiti kolekciju prema vašem ukusu, ispisati knjige na vrhunskom papiru i uvezati ih tako da se sve vizualno uklapa u određenu temu", napisao je korisnik.

Agenti za obrazovanje

Dok mnogi roditelji razbijaju glavu oko upisa djece u dobru školu, superbogati za to angažuju obrazovne agente.

"Šalju ih po svijetu na sajmove privatnih škola, a njihov je posao da profil djeteta, koje može imati tek 10 godina, usklade s najboljom školom koja odgovara onome što porodica želi", stoji u jednom komentaru. Dodaje se i da ti agenti rade s više djece odjednom, a dobijaju i proviziju od škole u koju smjeste učenika.

Deca u školi

Izvor: Shutterstock

Radnja dolazi kod njih

Ultra bogati ne moraju ići u kupovinu i pritom ne pričamo o online kupovini. Izbor dolazi kod njih, čak i kad je riječ o velikim stvarima.

Jedan korisnik to je opisao ovako: "Jednom sam bio u nevjerovatnom penthausu u Majamiju u koji su donijeli više različitih stepeništa kako bi vlasnik mogao da odabere koje mu se najviše sviđa. Bilo je ludo".