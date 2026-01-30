logo
Bogata nasljednica Ema Cepter jede sardine pred kamerama: Zamalo da se prekrsti (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ema Cepter nedavno je s pratiocima podijelila potresnu intimu, a sada ih sve nasmijala najnovijom objavom

Ema Cepter ispovijest i hrana Izvor: Instagram/byemmazepter

Atraktivna Ema Cepter, nasljednica Filipa Ceptera i Madeline Cepter, iza sebe ima master psihologije sa Univerziteta u Londonu, ali i potresnu životnu priču.

Srpska milijarderka je usvojena, a na kraju prošle godine je, u emotivnoj Instagram objavi, podijelila najteže trenutke koje je ostavila za sobom. Dotakla se iskrenosti i prihvatanja realnosti, priznala da se suočila s najtežom borbom u životu u godini za nama, a sada je njena objava ponovo podstakla komentare, ali ovog puta ne one pune podrške i razumijevanja, već smijeha.

Na Instagram storiju Ema je pokazala kako jede hranu koju ne voli, a koju mora da jede jer je dobra za nju. Na meniju je bila konzerva sardine, a njene "pripreme" da se baci na ovaj težak zadatak, izazvale su urnebesne reakcije.

Ema je gledala direktno u kameru,uvukla kosu u duks da joj ne smeta, a potom pogledala u konzervu i zamalo se prekrstila kako bi prikupila snagu i hrabrost da pojede sardinu.

Pogledajte:

Pogledajte

00:34
Ema Cepter
Izvor: Instagram/byemmazepter
Potresna ispovijest

Ema Cepter je u decembru prošle godine objavila seriju fotografija kojima je pokazala ono što njeni pratioci vide, a potom objasnila i kakve je borbe vodila, a o kojima niko od njih nije ništa znao.

"Evo mojih najtežih trenutaka iz 2025. Znam da je 2025. već iza nas i baš zato mislim da je važno biti iskren i realan. Ono što vidimo na internetu gotovo nikada nije cijela slika. Najteži trenuci su često tihi, skriveni, oni koje ne objavljujemo. Ovo je podsjetnik da ne upoređujemo svoje 'iza kulisa' sa tuđim najlepšim trenucima na društvenim mrežama i da je u redu ako tvoj put ne liči ni na čiji drugi".

Karusel je započela fotografijom na kojoj je naga, "ogoljena" sa jabukom u ruci.

"Suočila sam se sa najtežom i najvažnijom borbom u životu koju nosim gotovo dvoke trećine istog. Prvi put nakon dužeg vremena morala sam da se suočim sa strahovima, brutalnom realnošću, na najiskreniji način. Dnevne bitke su bile teške i komplikovane, i nekim danima mi je bilo stravično teško da nastavim. Ali jesam. Sada kada se osvrnem, osjećam samo zahvalnost za vjeru i snagu koja me je nosila sve vrijeme. Odluka da se suočim sa tim i promijenim svoj život bila je jedna od najtežih odluka koje sam donijela, i najvažnija".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:05
Ema Ceptert prosalvila 25. rođendan
Izvor: Instagram
