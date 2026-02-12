Zemlje sa najboljim zdravstvenim sistemima na svijetu: Imaju vrhunske ljekare i brze preglede, ali to im nije fokus

U prvih 10 zemalja sa najboljim zdravstvenim sistemima na svijetu nalaze se tri azijske i pet evropskih država.

Izvor: Shutterstock/Iordache Ovidiu Daniel

Zdravstveni sistemi širom svijeta često su predmet debata. Dok se jedni žale na nedostatke i teškoće u pristupu ljekara, drugi hvale kvalitet i efikasnost svojih sistema. Najnovije globalne rang liste, na osnovu podataka renomiranih organizacija, uključujući CEOWORLD Magazine, The Commonwealth Fund, SZO i OECD, pokazuju koje zemlje pružaju vrhunsku zdravstvenu zaštitu, a gdje građani i dalje nailaze na izazove.

Najbolje zdravstvene zaštite u svetu 2026. godine

Zdravstveni sistemi se značajno razlikuju od zemlje do zemlje, što otežava određivanje gdje se može dobiti najbolja medicinska zaštita. Iako ne postoji univerzalni odgovor, nekoliko organizacija je preuzelo složeni zadatak rangiranja zdravstvenih sistema širom svijeta. Pružile su vredne informacije o tome koje zemlje prednjače u pružanju vrhunske njege, a gdje postoje izazovi.

Top globalne rang liste zdravstvene zaštite

Ove rang liste ocjenjuju zdravstvene sisteme na osnovu različitih kriterijuma, uključujući:

kvalitet,

dostupnost,

efikasnost troškova,

zdravstvene ishode i

infrastrukturu.

Prema CEOWORLD Health Care Index 2025, Tajvan je ponovo rangiran kao zemlja sa najboljom zdravstvenom zaštitom u svijetu, sa ukupnom ocjenom 78,72. Južna Koreja (77,7) i Australija (74,11) zauzimaju drugo i treće mjesto.

20 zemalja sa najboljim zdravstvenim sistemom:

Tajvan (78,72) Južna Koreja (77,7) Australija (74,11) Kanada (71,32) Švedska (70,73) Irska (67,99) Holandija (65,38) Njemačka (64,66) Norveška (64,63) Izrael (61,73) Belgija (60,16) Švajcarska (59,6) Japan (59,52) Singapur (57,96) Sjedinjene Američke Države (56,71) Austrija (54,86) Ujedinjeni Arapski Emirati (52,3) Češka (52,25) Finska (52,1) Portugal (51,99)

Zanimljivo je da među prvih deset zemalja, tri azijske i pet evropskih država, što pokazuje raznolikost u organizaciji zdravstvenih sistema širom svijeta.

Tajvan, na primjer, poznat je po efikasnom sistemu koji se fokusira na prevenciju. Južna Koreja zauzima visoke pozicije zbog primjene napredne tehnologije u zdravstvu i snažnog nacionalnog programa zdravstvenog osiguranja. Australija je visoko rangirana zahvaljujući odličnoj zdravstvenoj infrastrukturi i efikasnim politikama javnog zdravlja.

(MONDO)