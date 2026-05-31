Nestabilno vrijeme pred nama: Pljuskovi, grmljavina i moguće nepogode širom Srpske

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Kiša i pljuskovi sa grmljavinom sutra se očekuju u većini krajeva BiH, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Vrijeme promjenljivo i u ostatku sedmice.

Vrijeme naredne sedmice Izvor: Shutterstock

Ujutru i prije podne na sjeveru se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok će na jugu i istoku i dalje biti sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom većeg dijela dana na jugu i jugoistoku biće suvo, a kiša je u ovim predjelima moguća tek uveče. Prestanak padavina na sjeveru i zapadu očekuje se uveče.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana u zoni pljuskova povremeno jak, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 10, a dnevna od 18 na sjeverozapadu do 30 na jugu i jugoistoku.

Promjenljivo vrijeme u Republici Srpskoj nastaviće se do četvrtka, 4. juna, u pojedinim predjelima padaće kiša, a u ostalima će biti suvo uz sunčane periode i toplo.

Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo biće u utorak, 2. juna, na sjeveru suvo, a u ostalim predjelima povremeno će padati slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 18, a dnevna od 25 do 30, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Na zapadu će od jutra u srijedu, 3. juna uslijediti naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok će u ostalim predjelima i dalje biti suvo i toplije uz sunčane periode.

Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predjela, očekuju se i lokalne nepogode uz obilnije padavine i jak do olujni vetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a dnevna od 20 na zapadu do 30 na istoku, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i istoku u četvrtak, 4. juna biće promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode i toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima od osam, a dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

