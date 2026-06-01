"Samo se zavalite i opustite, na kraju će ispasti dobro": Oglasio se Tramp nakon novih napada na Bliski istok

Donald Tramp tvrdi da Iran želi dogovor i oštro napada kritičare, dok potpuno ignoriše najnoviju eskalaciju sukoba, američke vazdušne udare na Iran i napad na Kuvajt.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da "Iran zapravo jako želi da postigne dogovor".

Istovremeno je žestoko napao sve kritičare koji preispituju njegove napore u pregovorima sa Teheranom. "Zar te 'demokrate' i razni prividno nepatriotski republikanci ne razumeju da mi je mnogo teže da dobro radim svoj posao i pregovaram kada politički plaćenici neprestano i negativno 'cvrkuću', na nivoima koji nikada ranije nisu viđeni, ponavljajući iznova i iznova da bi trebalo da idem brže, ili da idem sporije, ili da krenem u rat, ili da ne krenem u rat, ili šta već? Samo se zavalite i opustite, na kraju će sve ispasti dobro - uvijek ispadne!", poručio je Tramp.

Zanimljivo je da američki predsjednik u svojoj najnovijoj objavi uopšte ne spominje iranski napad na mete u Kuvajtu, kao ni žestoke američke vazdušne udare na ciljeve unutar Irana koji su izvedeni tokom vikenda.

— Trump Truths (@trumptruthsbot) June 1, 2026

Novi udari na Iran, sirene u Kuvajtu

Podsjetimo, Centralna komanda američke vojske (Centcom) jutros je zvanično potvrdila da je izvela nove vazdušne udare na ciljeve unutar Irana.

Zvanično saopštenje Pentagona objavljeno je samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da se nalazi pod napadom, zbog čega su se oglasile sirene upozorenja na vazdušnu opasnost uslijed projektila i dronova.