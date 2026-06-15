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Novo hapšenje zbog ubistva Nešovića u restoranu na Senjaku: Sumnja se da je sa Bosketom pucao u žrtvu

Novo hapšenje zbog ubistva Nešovića u restoranu na Senjaku: Sumnja se da je sa Bosketom pucao u žrtvu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Uhapšena još jedna osoba zbog sumnje u umješanost ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu.

Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandra Nešovića Izvor: Kurir/privatna ahriva/Damir Dervišagić

U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (UKP) i SAJ-a, uhapšena je još jedna osoba zbog sumnje u umješanost u ubistvo Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine, saznaje "Blic" nezvanično. Uhapšeni se tereti za saizvršilaštvo u teškom ubistvu.

Prema riječima izvora pomenutog lista, sumnja se da je uhapšeni spremio "teren" za teško ubistvo ili da je čak lično pucao u Nešovića zajedno sa Sašom Vukovićem poznatijim kao Boske. On se nalazi u pritvoru od 14. maja.

Ovo uhapšeno lice je 12. osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa ubistvom Nešovića. Istraga se nastavlja.

Pogledajte fotografije sa mesta ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku

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Tagovi

ubistvo hapšenje Srbija

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