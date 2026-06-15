Amerika i Iran već potpisali mirovni sporazum? Šokantne riječi Trampovog zamjenika

Američki potpredsjednik Džejms Di Vens tvrdi da su Sjedinjene Američke Države i Iran već potpisali mirovni sporazum o kraju rata na Bliskom istoku.

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Američki potpredsjednik Džejms Di Vens je danas izjavio u emisiji "Good Morning America" na televiziji "ABC" da su Sjedinjene Američke Države i Iran već potpisale mirovni sporazum, prenosi "New York Post". Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je saopštio da je rat sa Iranom završen i zvanično u nedjelju 14. juna i najavio je potpisivanje sporazuma u petak 19. juna u Ženevi u Švajcarskoj što je potvrdio i premijer Pakistana Šahbaz Šarif, a sada Džej Di Vens tvrdi da je mirovni sporazum već potpisan.

Nije jasno da li Vens misli na taj sporazum koji bi tek trebalo da bude potpisan prema riječima Trampa ili misli na neki drugi, preliminarni oblik sporazuma o završetka rata. Vens je u pomenutoj emisiji otkrio da je određeni sporazum već potpisan u nedelju 14. juna i da je zbog toga Tramp saopštio da je rat završen nakon čega je i otvoren Ormuski moreuz.

Vens nije precizirao na šta tačno misli u uživo emisiji. Nakon toga je najavio da će Iran dobiti pristup fondu za obnovu vredan 300 milijarde dolara ukoliko ispune sve ključne obaveze nuklearnog programa.

"To je nešto čemu bi mogli da imaju pristup, uz finansiranje Saveta za saradnju zemalja Zaliva, pod uslovom da ispune svoj dio obaveza", objasnio je Vens.

Da podsjetimo, Tramp je prije nekoliko dana najavio mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom nakon čega je iranska vojska to demantovala na šta američki predsjednik nije reagovao, već je apelovao na smirivanje tenzija kako bi se mirovni pregovori priveli kraju. Sada je i zvanično saopštio da je završen rat na Bliskom istoku koji je počeo u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara ove godine kada je odmah ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei kog je na toj poziciji naslijedio njegov sin Modžtaba Hamnei.