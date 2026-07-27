Danas toplo i umjereno oblačno, ponegdje moguća kratkotrajna kiša

U cijeloj BiH danas će biti toplo uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi mogući su od jugozapada ka jugu i istoku, a na sjeveru će biti sunčanije. Uveče na sjeveru prolazna oblačnost uz moguću slabu kišu ponegdje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan, sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 23 stepena.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, uz nestabilne i promjenljive vremenske uslove.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije, koja reguliše saobraćaj, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica, Hum, Zupci, Velika Kladuša i Izačić pojačana je fekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Iz AMS-a upozoravaju na opasnost od odrona na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, a vozačima savjetuju opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa.

Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmijenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda mini-hidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta.

Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na magistralnom Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putuPrnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.

U FBiH je zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.