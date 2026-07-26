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Dom naroda sutra o budžetu institucija BiH: Nakon hitne sjednice slijedi i redovno zasjedanje

Dom naroda sutra o budžetu institucija BiH: Nakon hitne sjednice slijedi i redovno zasjedanje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održaće sutra hitnu sjednicu o budžetu institucija BiH od 1,58 milijardi KM, nakon čega slijedi redovno zasjedanje.

Dom naroda sutra o budžetu BiH od 1,58 milijardi KM Izvor: Srna/Goran Janjić

Dom naroda Parlamentarne skupštine održaće sutra hitnu sjednicu o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, nakon koje će biti održana i redovna.

Hitna sjednica, na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, zakazana je u 11.00 časova.

Po okončanju hitne, planirana je redovna sjednica ovog doma na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku EU, pred delegatima će se naći u drugom čitanju.

U drugom čitanju, na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu uprvau, kao koncept jevnog djelovanja, treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima.

Cilj donošenja Zakona je dalje unapređenje upravnog postupka BiH i zadovoljavanje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti.

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Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sjednica budžet BiH

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