Danas sjednica Doma naroda: Na dnevnom redu zakoni o VSTS-u i Sudu BiH

Danas se u Sarajevu održava hitna sjednica Doma naroda PS BiH na kojoj će se razmatrati ključne izmjene zakona o VSTS-u i uspostavljanje apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Izvor: parlamentfbih.gov.ba

U Sarajevu je za danas najavljena hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem su dnevnom redu Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Oba zakonska akta predložili su članovi Kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović.

Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju, uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku.

Izmjenama zakona o VSTS-u povećava se broj članova Savjeta sa sadašnjih 15 na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz entitetskih advokatskih komora, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Prema predloženim izmjenama, za člana VSTS-a ne može biti izabrana osoba koja je prethodno dva puta bila član, kao ni osoba koja je prethodno razriješena dužnosti člana VSTS-a.

Predlagači su naveli i da je nacrt ovog zakona zasnovan na principima transparentnosti rada VSTS-a, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti izbora nosilaca pravosudne funkcije, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sudu predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja Suda BiH kao drugostepenog organa.

Izmjenama je, između ostalog, propisano da predsjednika i sudije apelacionog odjeljenja imenuje VSTS, a ne Sud BiH, te da sudije u apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije iz Suda BiH i obrnuto.

Početak sjednice planiran je u 11.00 časova.