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Osam delegata tražilo smjenu Čovića, on odbio zahtjev

Osam delegata tražilo smjenu Čovića, on odbio zahtjev

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Osam delegata Doma naroda zatražilo je smjenu Dragana Čovića, predsjedavajućeg Doma naroda, međutim taj njihov zahtjev nije stavljen na dnevni red.

Zatražena smjena Dragana Čovića iz Doma naroda Izvor: Shutterstock

Zahtjev za Čovićevu smjenu uslijedio je nakon što na dnevni red sjednice Doma naroda nisu stavljene dvije tačke koje su tražili delegati.

Kao razlog za smjenu navedeno je Čovićevo nepoštovanje Poslovnika o radu Doma naroda, međutim taj zahtjev Čović je praktično ignorisao istakavši da je rasprava o dnevnom redu završena i da njihov zahtjev ne znači ništa, pišu Nezavisne novine.

Nakon toga nastavljena je sjednica, ali je upitan kvorum te sjednice, s obzirom na to da u sali sjedi 15 delegata, međutim samo njih sedam je prijavljeno na sistem za glasanje.

Zbog činjenice da u glasanju učestvuje svega šest ili sedam delegata, sami rezultati glasanja su takvi da će sve odluke morati na usaglašavanje, jer za njih, po Čovićevom tumačenju, postoji opšta, ali ne postoji entitetska većina.

Inače, na samom početku sjednice vidjelo se da ona neće imati normalan tok. Na samom početku pojedini delegati tražili su dopune dnevnog reda, a na šta Čović nije želio da pristane tvrdeći da nisu ispunjeni uslovi da se te tačke nađu na dnevnom redu.

Nakon što nije udovoljeno zahtjevu da se glasa o dopunama dnevnog reda, uslijedila je pauza od pola sata, a nakon što su se vratili sa pauze, osam delegata i to pet bošnjačkih, jedan hrvatski i dva srpska, tražili su ponovo dopunu dnevnog reda, ali ovaj put sa smjenom Čovića.

Kao vid protesta zbog činjenice da se o njihovom zahtjevu za smjenu nije ni odlučivalo, tih osam delegata isključilo se iz sistema za glasanje i sada praktično sjede u sali, ali ne glasaju.

(Mondo)

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Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović

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