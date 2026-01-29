Od novih izbornih tehnologija do akciza: Brojni zahtjevi za proširenje dnevnog reda Doma naroda

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH su na početku zasjedanja predložili da obiman dnevni red sjednice bude dopunjen sa još 12 zakonskih prijedloga.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović rekao je da je dnevni red za današnju sjednicu usaglašen na Kolegijumu, te da se ne bi trebale predlagati nove tačke, jer bi to moglo dovesti do prekida sjednice.

"Jednom ste kritikovali Kolegijum što se nije mogao dogovoriti o novom dnevnom redu, a sada imamo dogovoreni dnevni red za nekoliko sjednica i danas imamo mnogo tačaka. Naša je procjena da bi bilo dobro da sve ovo prođe, te da sljedeće sedmice zakažemo novu sjednicu", naveo je Čović.

Zamolio je delegate da, prilikom predlaganja i dodavanja raznih zakonodavnih prijedloga na dnevni red, ne traže da se oni razmatraju kao prva tačka dnevnog reda, već da ih razmotre nakon zakonodavnih prijedloga koji su na dogovorenom dnevnom redu.

"Stavite ih na kraj zakonodavnih prijedloga, a ne na početak, jer će biti odgađanja, a uzalud smo se sastali", naglasio je Čović.

Delegat Kluba bošnjačkog naroda Šefik DŽaferović predložio je da u dnevni red bude uvršten Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim se predviđa uvođenje novih tehnologija u izborni proces, uz zahtjev da se razmatra po hitnom postupku.

DŽemal Smajić iz Kluba bošnjačkog naroda traži da se u dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji se odnosi na uvođenje glasanja putem interneta za one koji glasaju van BiH.

Delegat Kluba bošnjačkog naroda DŽenan Đonlagić zatražio je da se uvrsti Prijeldog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Ilija Cvitanović iz Kluba hrvatskog naroda predložio je da se u dnevni red uvrsti Prijedolg zakona o dopuni zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji i Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

Iz istog kluba, delegat Zlatko Miletić tražio je da se na sjednici raspravlja o rješavanju problema BHRT-a.

Delegat Kluba srpskog naroda Želimir Nešković tražio je da se u dnevni red uvrste Prijedlog zakona o dopuni Zakona o PDV-u, izmjene i dopune Zakona o akcizama po hitnom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raspodjeli prihoda, prema kojem bi željeznička preduzeća u BiH dobila više novca.

Nenad Vuković delegat iz Kluba srpskog naroda predložio je se dnevni red proširi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Savjetu ministara, koji se tiče izbora njegovih članova u slučaju kada neko od članova nedostaje, Prijedlogom zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.