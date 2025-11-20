Dom naroda usvojio Zakon o budžetu, prekinuta sjednica

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Budžet je usvojen sa 10 glasova za i četiri uzdržana, dok niko nije bio protiv.

Zakon o budžetu je u Domu naroda usvojen u istom tekstu kao i u Predstavničkom domu i time je završena procedura njegovog usvajanja.

U usvojenom Budžetu planirano je i po 1.000 KM naknade za više od 22.000 zaposlenih u zajedničkim institucijama BiH.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović prekinuo je današnju hitnu sjednicu Doma naroda zbog toga što ni nakon desetominutne pauze nije obezbijeđen kvorum za rad.

Ademović je konstatovao da sjednici prisustvuje pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, tri delegata iz Kluba hrvatskog naroda i jedan delegat iz Kluba srpskog naroda.

On je prethodno dao pauzu od 10 minuta kako bi se pokušao obezbijediti kvorum za nastavak današnje sjednice, nakon što su delegati Kluba srpskog naroda koji dolaze iz SNSD-a napustili sjednicu po usvajanju budžeta.

On je naveo da će o nastavku današnje sjednice delegati biti blagovremeno obaviješteni.